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Нафтогаз більше не збирається допомагати Укртрансгазу триматись на плаву

Нафтогаз більше не збирається допомагати Укртрансгазу триматись на плаву

У Нафтогазі вважають причиною фінансових труднощів Укртрансгазу штучно занижені тарифи на транспортування та критичні недоліки кодексу газотранспортної системи

Про це зазначає прес-служба "Нафтогазу".

"Вже півроку ми говоримо про те, що "Укртрансгаз" може стати банкрутом через штучно занижені тарифи та несанкціонований відбір газу. На жаль, відповідальні органи обрали стратегію ігнорування поганих новин, і ситуація стала критичною”, - зазначив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Він нагадав, що "Нафтогаз" є найбільшим кредитором УТГ, і підтримував "Укртрансгаз", скільки це було можливо.

"Однак більше такої можливості немає. Ми мусимо накопичувати газ у підземних сховищах, і самі маємо дефіцит обігових коштів", - підкреслив Коболєв.

Він додав, що команди "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" неодноразово попереджали про руйнівний вплив на фінансову стабільність оператора української ГТС кількох рішень регулятора ринку НКРЕКП.

Коболєв додав, що "Нафтогаз" вітає бажання встановити відповідальних "за цей неприпустимий результат".

"Готові надати усі необхідні матеріали для аналізу та обговорення", - додав керівник "Нафтогазу".

Нагадаємо, 14 червня оператор ГТС попередив про надзвичайну ситуацію державного рівня через критичний фінансовий стан. У зв'язку з дефіцитом коштів "Укртрансгаз" не зміг вчасно розраховуватися за контрактами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб (ВТВ). Заборгованість "Укртрансгазу" за березень-квітень перед постачальниками паливного газу складає 4,1 млрд грн.

Источник: espreso.tv

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Темы: газ, Украина

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