"Нафтогаз" и "Укрнафта" обжаловали выплату прибыли государству

Суд остановил действие постановления Кабинета министров в части, согласно которой НАК "Нафтогаз Украины" должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год.

Об этом говорится в постановлении Окружного административного суда от 27 июня.

"Остановить относительно Акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" действие постановления Кабинета Министров … "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых корпоративные права государства" в части слов: "Для субъектов хозяйствования, которые по результатам 2018 года получили чистую прибыль, превышающую 50 млн гривен, утвердить базовый норматив в размере 90 процентов", - говорится в тексте решения.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

Источник: elektrovesti.net

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