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Нафтогаз оголошує про закупівлю природного газу з країн Європейського Союзу за кошти ЄБРР

Нафтогаз оголошує про закупівлю природного газу з країн Європейського Союзу за кошти ЄБРР

НАК «Нафтогаз України» (далі — Компанія) має намір закупити природний газ для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським Союзом.

Для цього проекту Нафтогаз планує використати 80,4 млн євро, залучені від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках розміщення єврооблігацій Компанією у 2019 році.

Нафтогаз публікує Запрошення до Попереднього відбору постачальників газу слідом за Загальним оголошенням про закупівлі для цього проекту, що було опубліковане на сайті ЄБРР в розділі Оголошення про проектні закупівлі (http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html) 28 січня 2021 року.

Контракти, які фінансуватимуться за рахунок кредитних коштів ЄБРР, регулюються політикою та правилами закупівель Банку, спираються на стандартні процедури та практики закупівель природного газу в країнах Європейського Союзу, та будуть відкриті для фірм з будь-якої країни.

Кредитні кошти ЄБРР не використовуватимуться для здійснення платежів фізичним або юридичним особам за імпорт товарів, якщо такі платежі або імпорт заборонені рішенням Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, ухваленим відповідно до Розділу VII Статуту Організації Об’єднаних Націй або відповідно до закону чи офіційного розпорядження країни Покупця.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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Темы: газ, ес, Украина

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