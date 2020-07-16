Нафтогаз оприлюднив річний звіт за 2019 рік

НАК «Нафтогаз України» оприлюднила річний звіт групи за 2019 рік, підготовлений у відповідності з міжнародним стандартом GRI. Розгорнутий річний звіт доступний на сайті Нафтогазу українською та англійською мовами. Інтегрований звіт містить розширені дані щодо ринкового та регуляторного середовища групи у 2019 році, стратегії і результатів роботи ключових бізнес-підрозділів, звіт щодо корпоративного управління, інформацію щодо управління персоналом, безпеку праці, корпоративну і соціальну відповідальність, а також огляд фінансових результатів групи.

«Україна – міцна країна, яка пережила великі потрясіння. Нафтогаз успадкував цю міць, вона в його крові і добре послужить групі протягом наступних місяців і років. Ми в Групі Нафтогаз не пошкодуємо зусиль, щоб домогтися якомога кращих результатів для України, незважаючи на несприятливі ринкові умови», – прокоментувала голова наглядової ради Нафтогазу пані Клер Споттісвуд, відкриваючи новий річний звіт групи.

«2019 рік став роком ефективного перезавантаження відносин між найбільшою компанією України та владою. Ми чи не вперше побачили, яку величезну синергію здатна забезпечити злагоджена, командна робота уряду, парламенту та Нафтогазу. Результатом цієї синергії стали бездоганно реалізоване відокремлення газотранспортної системи, успішні переговори з Росією щодо продовження транзиту газу територією України. Ми вдячні голові держави, урядовій команді і народним депутатам за готовність злагоджено і результативно співпрацювати з Нафтогазом на благо народу України. Ми також вдячні міжнародним партнерам з ЄС та США за підтримку України у цих складних проектах. Сподіваюсь, така ефективна спільна робота буде продовжена і у 2020 році», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв у своєму зверненні до читачів річного звіту.

Основні результати: наповнення державного бюджету та енергетична безпека

У 2019 році Група Нафтогаз знову була найбільшим джерелом доходів державного бюджету. За цей рік група сплатила до державного та місцевих бюджетів 121,4 млрд грн податків та дивідендів, забезпечивши близько 16% надходжень.

У минулому році Нафтогаз згенерував найбільший прибуток серед державних компаній України у сумі 50,6 млрд грн. З цієї суми 95% група виплатила до бюджету у якості дивідендів.

Нафтогаз також якісно виконав свою роль у захисті енергетичної безпеки України. Незважаючи на складні переговори з ПАТ «Газпром», процес відокремлення газотранспортної системи (ГТС) і ймовірність переривання транзиту з 1 січня 2020 року, група забезпечила підготовку газотранспортної системи до зими і потенційної кризової ситуації. Компанія також залучила у 2019 році близько 1,5 млрд дол. єврооблігацій, що допомогло накопичити у підземних сховищах необхідні обсяги газу для сталого забезпечення українських споживачів газом та теплом навіть у випадку зупинки транзиту. При цьому, завдяки успішній інтеграції газового ринку України з ринком ЄС, оптова ціна газу для потреб населення в Україні за 2019 рік знизилася на 25%.

Завершення ключових проектів: анбандлінг, арбітражні спори з Газпромом, продовження транзиту

Серед значних досягнень Нафтогазу за минулий рік – якісно та у стислі терміни проведений анбандлінг газотранспортної системи України, успішні переговори з РФ і Газпромом, які завершились підписанням нового транзитного контракту. За цим контрактом Україна у найближчі п’ять років отримає мінімум 7,2 млрд дол. гарантованого доходу. Нафтогаз також отримав більше 2,9 млрд дол. компенсації від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Вихід на нові ринки

У 2019 році Нафтогаз розширив сферу діяльності у суміжних галузях. Зокрема, група взяла на себе управління Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у Львівській області, попередивши техногенну катастрофу та забезпечивши 60 тисяч мешканців цих міст теплом і гарячою водою. Продовжуючи розвиток нових напрямів бізнесу, група планує у поточному році почати активну роботу на ринку продажу газу населенню після скасування дії режиму ПСО. Ця робота буде спрямована на створення нової цінності для споживача, розвитку конкуренції і газового ринку в цілому.

Трансформація і задачі на майбутнє

У звітному періоді Нафтогаз продовжував роботу над організаційною трансформацією, яка покликана збільшити операційну ефективність, стійкість перед зовнішніми викликами і здатність генерувати прибуток. Зокрема було оновлено склад правління та директорат компанії, залучені нові фахівці, що мають досвід управління змінами у великих компаніях.

У 2020 році уряд визначив такі пріоритети для діяльності Нафтогазу: забезпечення надійних надходжень до державного бюджету, зменшення залежності України від імпорту газу, нарощення доведених запасів газу і нафти, а також підготовка групи до часткового розміщення на біржі – IPO – у середньостроковій перспективі. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Групі Нафтогаз, спрямовані на досягнення цих цілей та є частиною загальної стратегії підготовки групи до виходу на IPO.

Нинішній рік є кризовим для нафтогазової галузі. Суттєве падіння глобальних цін на вуглеводні було посилене негативним впливом пандемії COVID-19. Зважаючи на ці умови, Група Нафтогаз регулярно переглядає свої операційні витрати і інвестиційні програми, орієнтуючись на скорочення надходжень та очікувану дохідність капіталовкладень. При цьому, Нафтогаз продовжує приділяти особливу увагу таким напрямам роботи як захист навколишнього середовища, розвиток регіонів присутності, нарощення компетенцій співробітників робітничих спеціальностей та управлінського персоналу. Фінансування кожного з цих напрямів збільшиться у порівнянні з минулим роком.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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