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"Нафтогаз" планує розвиватися в напрямку альтернативних джерел енергії - Коболєв

Нафтогаз планує розвиватися в напрямку альтернативних джерел енергії - Коболєв

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує розширювати свою діяльність в напрямках відновлюваної енергетики, біогазу і водневих технологій. Про це під час онлайн-дискусії заявив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Ми поки припинили масштабну експансію, чекаючи збалансування ринку електроенергії, але будівництво об'єктів з відновлюваних джерел зараз ведеться. Ми плануємо збільшувати ці обсяги в майбутньому. Якщо говорити про те, куди "Нафтогаз" збирається розширюватися в майбутньому, то це "зелена" енергетика, можливо біогаз, можливо популярний зараз тренд - водень. Все це перебуває в периметрі нашого інтересу, ми активно вивчаємо і вже почали імплементувати деякі обсяги в цьому напрямку", - сказав він.

За словами голови правління, нинішня ситуація на ринку електроенергії з небалансами і боргами обмежує бажання компанії працювати на цьому ринку, оскільки ринок несе більше ризиків, ніж переваг. Водночас основним пріоритетом компанії є можливість бути прямим постачальником енергетичних послуг для населення.

"Для нас критично важливим і визначальним буде наша здатність стати постачальником газу для населення України у великому масштабі, набагато більшому, ніж ми є зараз. Стати повноцінною вертикально інтегрованою компанією, яка матиме свою широку базу клієнтів, які споживатимуть різні види енергії, починаючи з газу, можливо електроенергію, можливо теплову енергію", - пояснив Коболєв.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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