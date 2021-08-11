"Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з 9 серпня пропонує клієнтам підключитися до нового тарифного плану "Комфортний сезон", який передбачає можливість платити за газ рівними частинами щомісяця.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ціна на газ в тарифному плані "Комфортний сезон" становить 7,96 грн за кубометр з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта – відповідно до обсягу газу, який жителі конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (в період з жовтня до завершення квітня).

Протягом семи місяців клієнт платить рівними частинами, а саме – 1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Необхідний на опалювальний сезон обсяг газу розраховується з урахуванням історичних даних про використання газу конкретним клієнтом і, відповідно, його типу споживання, серед яких "Приготування їжі" (50-200 кубометрів газу на місяць), "Приготування їжі і підігрів води" (150-500 кубометрів газу на місяць), а також "Опалення" (800-20 тис кубометрів газу на місяць).

Щомісячну оплату за газ потрібно провести не пізніше 15 числа. За умови своєчасної оплати онлайн кожен клієнт отримує знижку 1%, що нараховується на особистий рахунок і автоматично буде врахована під час платежу в наступному місяці. Зі знижкою в 1% клієнт платить за ціною 7,88 грн за кубометр з ПДВ.

Тарифний план "Комфортний сезон" діє протягом опалювального сезону – сім повних місяців: з 1 жовтня до 30 квітня.

Источник: epravda.com.ua

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