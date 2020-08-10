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Нафтогаз презентував тарифні плани з продажу газу для своїх клієнтів

Нафтогаз презентував тарифні плани з продажу газу для своїх клієнтів

Група Нафтогаз розширює свої позиції щодо продажу природного газу для населення у зв’язку із завершенням дії режиму покладення спеціальних обов’язків на ринку природного газу (ПСО).

Зі стартом роздрібного ринку природного газу єдиної ціни на газ не буде. Кожен постачальник сам визначатиме, за якою ціною продавати газ своїм клієнтам. Своєю чергою, побутові споживачі (фізичні особи) отримали можливість вільно обирати постачальника за рівнем сервісу та тарифним планам.

«З 1 серпня більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових клієнтів. Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнтів, з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками», — пояснив принцип формування тарифів на газ для населення директор Газопостачальної компанії (ГК) «Нафтогаз України» Максим Рабінович.

Пропозиції для побутових споживачів (фізичні особи)

Населення може придбати природний газ напряму у ГК Нафтогаз України. Наразі доступний тарифний план «Місячний», за яким ціна газу оприлюднюється на початку кожного місяця поставки. Зокрема, у серпні 2020 року ціна газу за цим тарифом складає 3,24 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості доставки (розподілу). https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=7

У середині серпня 2020 року ГК Нафтогаз України запропонує тариф «Річний» з фіксованою ціною на рівні 4,73 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості доставки (розподілу).

Інструкція, як стати клієнтом ГК Нафтогаз України, доступна за лінком. https://gas.ua/home/join

Пропозиції для бізнесу (юридичні особи)

Крупні компанії можуть придбати газ через біржові торги або за прямою угодою з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

Також Нафтогаз Трейдинг запропонував газзбутовим компаніям, які працюють з населенням, укласти річний контракт на постачання газу зі щомісячним формульним визначенням ціни. http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/FDB72732B2405B2FC22585B5005686F5?OpenDocument&year=2020&month=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&

ГК Нафтогаз України пропонує для середнього та малого бізнесу в залежності від обсягу споживання три тарифи:

● «Велика справа», https://gas.ua/uk/business/tariffs/tariffdetails?id=10

● «Зручний бізнес», https://gas.ua/uk/business/tariffs/tariffdetails?id=8

● «Все включено». https://gas.ua/uk/business/tariffs/tariffdetails?id=9

Довідка:

З 1 серпня 2020 року завершив дію режим покладення спеціальних обов’язків на ринку природного газу (ПСО). Ціни на газ для своїх побутових і непобутових клієнтів кожен постачальник визначає самостійно.

За оцінкою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у І кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких знаходились у власності операторів ГРМ (об’єднаних під брендом «Регіональна газова компанія»), близько 2 % – Групою Нафтогаз та близько 29 % обсягів – іншими постачальниками.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: газ, Тарифы

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