«Нафтогаз» рассматривает возможность использовать украинскую ГТС для хранения водорода

ГТС Украины может быть заполнена водородом в случае прекращения транзита газа. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, отвечая на вопрос о возможных альтернативных сценариях использования украинской газотранспортной системы.

«Есть новые технологии, например, водород, который используется в качестве механизма сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать сохранять для последующего использования энергию, генерируемую из возобновляемых источников – ветра или солнца – или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть различные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для сохранения и транспортировки водорода», – отметил Витренко.

Вместе с тем, глава госкомпании подчеркнул, что руководство предприятия понимает, что доход от альтернативного метода использования ГТС будет гораздо меньшим, чем в настоящее время, когда Украина использует свою газотранспортную систему для транзита газа. В то же время, в случае отсутствия транзита «Нафтогаз» займется поиском оптимального альтернативного сценария использования ГТС, «чтобы выйти хотя бы на безубыточность».

«[Тогда] встанет вопрос использования новейших технологий, которые, с одной стороны, позволят, уменьшить расходы, с другой — позволят получать дополнительный доход от, например, того же хранения и транспортировки водорода», — отметил Витренко.

Источник: elektrovesti.net

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