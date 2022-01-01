Нафтогаз виграв оскарження в Конституційному суді Словаччини у справі IUGAS

Конституційний суд Словаччини задовольнив скарги Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» щодо порушення прав останньої на справедливий суд, та визнав, що Нафтогаз поніс необґрунтовані витрати в межах виконавчого провадження на території Словацької Республіки.

Йдеться про виконавче провадження, що здійснювалося у Словаччині, починаючи з 2017-го року за ініціативою компанії Italia Ukraina Gas S.p.a. (IUGAS) та її правонаступника за вимогами до НАК «Нафтогаз України» - угорської компанії Trameta kft - з метою стягнення з Нафтогазу штрафу у розмірі 12,7 млн. доларів та процентів за остаточним рішенням Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма від 19 грудня 2012 року (Арбітражне рішення).

В межах примусового виконання Арбітражного рішення словацький судовий виконавець заарештовував природний газ Нафтогазу, який імпортувався через територію Словаччини. Численні зловживання словацького судового виконавця в межах виконавчого провадження на території Словаччини призвели до штучного утворення та накопичення заборгованості Нафтогазу в розмірі близько 22 млн євро за, начебто, зберігання раніше заарештованого природного газу, незважаючи на те, що ані судовим виконавцем, ані компанією-зберігачем не було надано жодних документальних підтверджень факту та вартості зберігання заарештованого газу Нафтогазу.

Рішення Конституційного суду Словаччини на користь Нафтогазу набрало законної сили та не підлягає оскарженню. Цим рішенням Конституційний суд Словаччини скасував рішення Районного суду Братислави II щодо зобов’язання Нафтогазу відшкодувати витрати на стверджуване зберігання газу у розмірі більше ніж 11,5 млн євро. Таким чином, Районний суд Братислави II зобов’язаний повторно розглянути скарги Нафтогазу щодо незаконного та недобросовісного нарахування виконавчих витрат, враховуючи позицію Конституційного суду Словаччини.

Це виконавче провадження стало найбільшим в історії Словацької Республіки. Юристи Нафтогазу підготували заяву до Районного суду Братислави II з клопотанням про повторний розгляд питання обґрунтованості та законності витрат на зберігання газу, та подадуть його найближчим часом. Відповідно до словацького законодавства, під час перегляду скарги Нафтогазу Районний суд Братислави II буде зобов’язаний дотримуватися позиції Конституційного суду Словаччини.

Нагадаємо, штраф був присуджений арбітражним трибуналом за результатом розгляду спору між компаніями щодо контракту, який був підписаний в 2003 році з IUGAS тодішнім заступником голови правління Нафтогазу Ігорем Вороніним про постачання 13 млрд куб.м. газу впродовж 10 років за фіксованою ціною $110/ тис. куб.м. Ця угода була укладена без необхідних погоджень. Громадянин Італії Марко Маренко, який володів IUGAS на момент його укладання, пізніше був засуджений на його батьківщині через махінації та несплату податків.

Источник: naftogaz.com

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