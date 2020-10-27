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"Нафтогаз" у жовтні підняв ціну на газ для виробників тепла на 24%

Нафтогаз у жовтні підняв ціну на газ для виробників тепла на 24%

У жовтні 2020 року оптова ціна на газ для виробників теплоенергії, яким постачається газ у рамках ПСО, становить 5374,1 грн за тисячу кубомертів (без урахування ПДВ та витрат на транспортуваня), ціна у жовтні порівняно з минулим місяцем зросла на 24%.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту.

Проте, завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна газу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24%", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що до 1 травня 2021 року "Нафтогаз" постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Нагадаємо:

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зберегла ціни на газ на жовтень на поточному рівні - 4,7 грн/кубометр у рамках пакету "Місячний" та 5,24грн/кубометр у рамках тарифу "Річний".

Источник: epravda.com.ua

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