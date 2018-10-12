“Нафтогаз України” утримав $9 млн з Газпрому переплати за транзит в рахунок оплати його боргу

НАК “Нафтогаз України” утримала 9 млн доларів США коштів, переплачених ПАТ “Газпром” за транзит газу, в рахунок оплати його боргу за арбітражним рішенням.

Про це повідомляє департамент із корпоративних комунікацій Нафтогазу, передає Укрінформ.

Російська компанія, попри зниження ставки транзиту після рішення Стокгольмського арбітражу, продовжує платити вищу ціну, однак відмовляється сплачувати борг у 2,56 млрд доларів США.

Сьогодні НАК “Нафтогаз України” направила ПАТ “Газпром” заяву про зарахування переплат за транзит газу в рахунок погашення пені, що нараховується на заборгованість російського монополіста згідно з арбітражним рішенням від 28 лютого 2018 року за транзитним контрактом, – ідеться у повідомленні.

Як нагадали у Нафтогазі, 22 грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом щодо поставки газу в Україну, таким чином зменшивши його вартість, що автоматично призвело до зменшення ставки вартості послуг та загальної вартості послуг транзиту газу, які надаються Нафтогазом.

Послідовно відмовляючись виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, Газпром у 2018 році продовжує платити за транзит більшу ціну, ніж виставляє Нафтогаз, який розраховує тариф відповідно до рішення арбітражу. Відтак Нафтогаз зарахував більше 9 млн доларів США переплати за послуги транзиту, що були надані у серпні, як платіж на виконання арбітражного рішення, – пояснили в компанії.

Як повідомлялося, відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року Газпром винен Нафтогазу 2,56 млрд доларів США збитків за невиконання зобов’язань за транзитним контрактом, на які нараховується пеня за кожен день невиконання арбітражного рішення. На сьогодні розмір нарахованої пені перевищує 100 млн доларів США.

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

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