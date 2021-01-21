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Нафтогаз заощадить українцям до 5 млрд грн на рахунках за газ у карантин

Нафтогаз заощадить українцям до 5 млрд грн на рахунках за газ у карантин

З 1 лютого до 31 березня 2021 року гранична ціна газу для населення складе 6,99 грн за куб. м відповідно до розпорядження уряду. За оцінкою НАК «Нафтогаз України», це заощадить побутовим споживачам від 4 до 5 млрд грн на рахунках за газ.

Група Нафтогаз в особі оптового постачальника газу ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» готова забезпечити необхідний ресурс для газзбутових компаній для потреб населення за двома варіантами оплати.

Перший варіант передбачає поставки газу зі знижкою до ринкової ціни, за умови, якщо газзбут-контрагент забезпечить верифікацію клієнтської бази.

Газзбут має довести наявність серед своїх клієнтів побутових споживачів, а за підсумками кожного місяця — проінформувати Нафтогаз, які обсяги спрямовані безпосередньо на потреби населення. Обсяги фактичного споживання газу населенням будуть перевірятися.

Всі дані про споживачів будуть зібрані, згідно вимог чинного законодавства, і дозволять створити єдину державну базу даних. В майбутньому ця база даних дозволить державі виокремлювати категорії вразливих споживачів і надавати цільову грошову допомогу, а не вводити додаткове регулювання ринку.

Якщо газзбут не бажає підтверджувати поставки населенню, Нафтогаз Трейдинг пропонує другий варіант — купувати газ за ринковою ціною та з банківською гарантією оплати або за передоплатою.

Відзначимо, що за даними профільних джерел, середня ціна газу у січні коливається від 6830,9 до 7416,7 грн за 1000 куб. м (без ПДВ).

Також Нафтогаз планує застосовувати рахунки з договірним списанням як гарантію цільового використання коштів.

У випадку, якщо постачальник газу відмовиться постачати газ побутовим клієнтам за регульованою ціною, спрацює страховий механізм ринку — постачальник “останньої надії” (ПОН), яким є Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”. Відповідно до вимог законодавства, споживач може бути клієнтом ПОН до 60 днів. Протягом цього періоду споживач має знайти нового постачальника газу.

«Ми готові підтримати громадян України у складний для економіки період, пов'язаний з карантинними обмеженнями. Нафтогаз готовий надати ресурс всім газзбутовим організаціям на прозорих і зрозумілих умовах, а також як постачальник "останньої надії" «підхопити» споживачів, яких підвів їхній постачальник. Але за час карантинних обмежень нам потрібно зробити правильні висновки з цієї кризи і навчитись працювати в ринку. Українці вже знають, що можуть отримати стабільну ціну за річним контрактом. Наприклад, понад 30 тис. наших абонентів обрали саме такий тарифний план і платять за газ по 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн за куб. м залежно від умов договору.

Для регуляторів стала очевидною необхідність слідкувати за конкуренцією в роздрібному сегменті. Саме так можна зберегти ринкові досягнення в газовій сфері. Адже реформа газового ринку — одна з найскладніших і має колосальний ефект для економіки і споживачів», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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Темы: газ, Украина

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