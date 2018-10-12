Наймасштабніший аграрний захід стартував у Харкові

Ювілейний 5-й «АГРОПОРТ СХІД ХАРКІВ 2018» зібрав майже 10 тисяч учасників, у тому числі представників іноземних держав.

У Міжнародному аеропорту «Харків» 11 жовтня урочисто відкрилася IX Міжнародна агропромислова виставка та форум з розвитку фермерства і 5-й «Агропорт Харків». Захід триватиме три дні і проходить за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Харківської обласної державної адміністрації. П’ятий рік поспіль діловим партнером AGROPORT EAST KHARKIV виступає група компаній DCH Олександра Ярославського.

— Вірус Агропорту вже накрив усю країну, до першого ювілею ми охопили 18 областей, і стали наймасштабнішим аграрним заходом, — заявив під час відкриття Дмитро Титаренко, директор AGROPORT EAST KHARKIV.

Протягом року представники агробізнесу за ініціативи агропортівців уже збиралися на півдні в Херсоні і на заході у Львові. А завершальну в цьому році виставку і форум традиційно проводять в місті, з якого все починалося.

Великий потенціал розвитку аграрних направлень бізнесу на Слобожанщині відзначив і Віктор Шеремет, заступник міністра АПК України.

— Харківщина знов демонструє рекордні врожаї, попри засушливе літо, має гарні показники у розвитку тваринництва, тож настав час змінити імідж постачальника сировини і переходити на новий рівень — високотехнологічної переробки, — зауважив Марк Беккер, перший заступник голови Харківської облдержадміністрації.

На його думку, AGROPORT EAST KHARKIV 2018 став логічним продовженням масштабного інвестиційного форуму «Іновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», який відбувся два тижні тому. Тож очікує, що у галузі АПК під час заходу відбудуться результативні ділові переговори, буде укладено нові контракти.

AGROPORT EAST KHARKIV є майданчиком для втілення нових технологій, обміну досвідом, сміливих експериментів у сільськогосподарській галузі, вважають експерти. 5-й рік поспіль його стратегічним партнером виступає міжнародна організація FAO.

— Два роки тому, саме на Харківському Агропорті ми вперше заявили про те, що зміни клімату потребують нових підходів у сільському господарстві. А зараз вже втілюємо нові підходи, які упереджають дегенерацію ґрунтів спільно з Інститутом ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського і агрокомпанією AgroGeneration, яка працює на землях Харківщини і Сумщини, — відзначив Михайло Малков, координатор програм розвитку FAO в Україні.

Організатори кажуть, що успіх «Агропорт Харків» багато в чому визначає майданчик, на якому захід проводиться. В цьому сенсі Аеропорт Харкова є ідеальним місцем для зустрічі аграріїв.

— AGROPORT EAST KHARKIV є прикладом позитивного кейсу і історії успіху на рівні країни, і ми пишаємося, що група компаній DCH від самого початку підтримує цей захід, — заявила Олена Дерев’янко, віце-президент групи DCH.

Хуберт Демлер, директор офіційного представництва Numberg Messe в країнах Балтії, України, Білорусі, Грузії, присутній на заході, відзначив оригінальність ідеї «Агропорт Харків». За його словами, це знакова агроподія не тільки на сході України, а й Східної Європи в цілому.

Довідка

АГРОПОРТ™ (www.agroport.ua) – щорічний масштабний захід з підтримки фермерства та сільгоспвиробників України і Східної Європи. Проходить з 2015 року за підтримки ФАО і входить в календар ООН. Традиційно тематика заходу корелюється з генеральною лінією ФАО і підтримує тематику Міжнародних років, які приймає Генеральна асамблея ООН. З 2016 року АГРОПОРТ об'єднав фермерів всієї України і проводиться в форматі Захід-Схід. Форум є комплексним і складається з виставки техніки і технологій для фермерства, інвестиційної конференції та серії семінарів, круглих столів та зустрічей бізнесу. З моменту заснування проходить на майданчиках Міжнародних аеропортів. З 2018 року АГРОПОРТ проходить у трьох містах та охоплює інтереси індивідуально західних, південних та східних агровиробників.

Організатори форуму: Департаменти агропромислового розвитку Львівської, Херсонської та Харківської облдержадміністрацій та консалтингова компанія ТОВ «Авіабренд».

Источник: slk.kh.ua

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