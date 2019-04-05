Налоговая Харьковской области предупредила торговцев овощами «с грядки»

На официальной странице региональных фискалов разместили напоминание том, как облагаются доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции и как получить налоговую льготу на участок.

Главное управление ГФС в Харьковской области сообщает, что в соответствии с пп. 165.1.24 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, в том числе выращенная, собранная, изготовлена, произведенная, обработанная и / или переработана непосредственно физическим лицом на земельных участках, предоставленных ему в размерах, установленных Земельным кодексом Украины для ведения, в частности: - садоводства и / или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебные участки) и / или для индивидуального дачного строительства.

При этом если владелец сельскохозяйственной продукции имеет еще земельные доли (паи), выделенные в натуре (на местности), но не использует их (сдает в аренду или обслуживает), полученные им доходы от продажи сельскохозяйственной продукции не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый дохода; - личного крестьянского хозяйства и / или земельные доли (паи), выделенные в натуре (на местности), совокупный размер которых не превышает 2 га.

Если размер земельных участков, указанных в абзаце третьем п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 НКУ, превышает 2 гектара, доход от продажи сельскохозяйственной продукции подлежит налогообложению на общих основаниях, то есть, такой доход облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5%.

Налогоплательщик обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать до 01 мая года, следующего за отчетным, налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также уплатить НДФЛ и военный сбор с таких доходов (п 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 НКУ).

Пенсионеры (по возрасту) и ветераны войны имеют право на освобождение от уплаты налога.

Если огород вскопать у гаража – льгота только на 0,01 гектара.

Если до 1 мая текущего года такое физическое лицо не подало в контролирующий орган заявление о самостоятельном избрании / смены земельных участков для применения льготы, то в текущем году облагаются все земельные участки, которые находятся в ее собственности, кроме земельного участка, на который подано заявление в

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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