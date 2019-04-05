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Налоговая Харьковской области предупредила торговцев овощами «с грядки»

Налоговая Харьковской области предупредила торговцев овощами «с грядки»

На официальной странице региональных фискалов разместили напоминание том, как облагаются доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции и как получить налоговую льготу на участок.

Главное управление ГФС в Харьковской области сообщает, что в соответствии с пп. 165.1.24 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, в том числе выращенная, собранная, изготовлена, произведенная, обработанная и / или переработана непосредственно физическим лицом на земельных участках, предоставленных ему в размерах, установленных Земельным кодексом Украины для ведения, в частности: - садоводства и / или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебные участки) и / или для индивидуального дачного строительства.

При этом если владелец сельскохозяйственной продукции имеет еще земельные доли (паи), выделенные в натуре (на местности), но не использует их (сдает в аренду или обслуживает), полученные им доходы от продажи сельскохозяйственной продукции не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый дохода; - личного крестьянского хозяйства и / или земельные доли (паи), выделенные в натуре (на местности), совокупный размер которых не превышает 2 га.

Если размер земельных участков, указанных в абзаце третьем п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 НКУ, превышает 2 гектара, доход от продажи сельскохозяйственной продукции подлежит налогообложению на общих основаниях, то есть, такой доход облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5%.

Налогоплательщик обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать до 01 мая года, следующего за отчетным, налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также уплатить НДФЛ и военный сбор с таких доходов (п 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 НКУ).

Пенсионеры (по возрасту) и ветераны войны имеют право на освобождение от уплаты налога.

Если огород вскопать у гаража – льгота только на 0,01 гектара.

Если до 1 мая текущего года такое физическое лицо не подало в контролирующий орган заявление о самостоятельном избрании / смены земельных участков для применения льготы, то в текущем году облагаются все земельные участки, которые находятся в ее собственности, кроме земельного участка, на который подано заявление в

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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