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НАСА планує відправку туристів у космос на МКС

НАСА планує відправку туристів у космос на МКС

Вантажний корабель SpaceX стикується з Міжнародною космічною станцією, 6 травня 2019 року

Американське космічне агентство (НАСА) оголосило про намір дозволити платні польоти приватних осіб на Міжнародну космічну станцію. Таким чином управління з аеронавтики намагається комерціалізувати частину своєї діяльності.

Плата за перебування на станції, включаючи користування комунальними послугами, складе в добу 35 тисяч доларів з одного пасажира. Це, не рахуючи польоту на станцію і повернення, про який мандрівник повинен буде домовлятися окремо зі спеціалізованим турагентством. Очікується, що одним із перевізників стане приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX.

35 тисяч – це орієнтовна ціна, фактична вартість буде варіюватися в залежності від ринкової кон'юнктури.

Ініціатива НАСА є відповіддю на плани адміністрації Трампа, оголошені в минулому році, завершити до 2024 року державне фінансування Міжнародної космічної станції і поступово знайти їй комерційні альтернативи. Представники НАСА заявляють, що їхньою кінцевою метою є створення системи орбітальних поселень.

Ще один напрямок комерційної діяльності – продаж на Землі предметів біжутерії, що побували в космосі. НАСА, як і раніше, забороняє своїм астронавтам отримувати гроші за рекламу вузлів і деталей МКС. Разом з тим астронавтам дозволено брати участь в закадровому монтажі рекламних роликів, зроблених на орбіті.

Раніше керівники американської космонавтики енергійно пручалися ідеї комерціалізації космічних досліджень.

НАСА витрачає на Міжнародну космічну станцію від 3 до 4 мільярдів доларів на рік, і доходи від задуманих комерційних проектів не покриють істотної частки цих витрат.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: космос

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