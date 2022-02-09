NASA заключило контракт с Lockheed Martin Space на сумму $194 млн для разработки ракеты, которая поможет доставить на Землю образцы с Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило, что первой ракетой, запущенной с другой планеты, станет созданная Lockheed Martin Space. Компания выиграла контракт на сумму 194 миллиона долларов (предварительно). Договор подписан на 6 лет и начнет действовать 25 февраля.

Совместная миссия NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) связана с марсоходом «Настойчивость» (Perseverance), находящимся на Красной планете с 2021 года.

В 2026 году на Марс отправят спускаемый модуль NASA Sample Retrieval Lander, который доставит ракету Mars Ascent Vehicle (MAV) внутри. Приземлившись рядом с кратером Езеро, аппарат заберет образцы Perseverance. Как только они окажутся на посадочном модуле, который послужит стартовой платформой, ракета будет запущена. Когда MAV достигнет орбиты Марса, контейнер с образцами горных пород, отложений и атмосферы с поверхности Красной планеты перехватит космический корабль ЕКА Earth Return Orbiter. Он доставит образцы на Землю в начале-середине 2030-х годов. Их смогут тщательно изучить в современных лабораториях.

Марсоход «Настойчивость» изготовлен Лабораторией реактивного движения NASA и запущен к Марсу 30 июля 2020 года. Посадка состоялась 18 февраля 2021 года. 6 августа он попытался взять первые пробы грунта, но это не удалось. 1 сентября у марсоходу все же удалось заполучить образец. По состоянию на 31 января 2022 года, «Настойчивость» использовала восемь гильз.

Источник: itc.ua

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