Наскільки у Харкові змінилися ціни на продукти для борщу (ВІДЕО)

Харків’яни скаржаться на подорожчання продуктів для борщу.

Ірина, харків’янка

Не каждый может купить тот товар, который предлагают людям. Это все очень дорого. Говядину я не покупаю, свинину я не покупаю и это не говоря о кролике или еще о чем-то. Потому что цены баснословные.

Харків’яни переконують: готувати борщ зараз не вигідно через високі ціни на продукти. Продавець Микола Геращенко із цим не згоден. Стверджує: вартість овочів залишилася на старому рівні та останнім часом не зростала.

Микола Геращенко, продавець

Стабільно тримаються ціни. Морква – 20 гривень, картопля 15 – 20 в залежності від сорту. Рожева картопля дорожче білої. Цибуля 13 – 15 гривень за кілограм.

Згідно висновків експертів, цьогоріч вартість овочів борщового набору подешевшала на чверть у порівнянні з цим періодом минулого року. За даними Продовольчої організації ООН ціни на цибулю нового врожаю навіть втричі менше, ніж рік тому. А от вартість м’яса залишається стабільною, розповідає харківська продавчиня Ганна.

Ганна, продавчиня

Для борщика больше берут ребрышки. Вот вообще отличное. По цене 110 гривен за килограмм. Можно где-то и чуть-чуть уступить. Можно ее лопаточку на косточке взять или голяшечку. А так сейчас время трудное – кто что может, то и покупает.

Для приготування порції борщу за класичним рецептом необхідно півкілограму свинячих чи коров’ячих реберець. Із овочів знадобиться 4 картоплини, 2 буряка, одна морквина, 3 цибулини та 300 грамів капусти. М’ясо коштуватиме приблизно 55 гривень, овочі – 40-50. Себто борщовий набір обійдеться приблизно у 100 гривень.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олександр Шемаєв

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