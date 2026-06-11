Насосы для нефтегазовой промышленности: внимание на технические характеристики

Ассортимент промышленных насосов для добычи нефти, ее переработки и транспортировки включает оборудование разного назначения, конструкции, мощности. Интернет-магазин Wear-Free Technology является официальным представителем зарубежных компаний в Украине. Мы предлагаем насосы для нефти и нефтепродуктов от производителей из Италии, Турции, США, Китая.

Виды насосов для добычи нефти

В добыче нефти и газа для перекачки сырой нефти, вязких нефтепродуктов, бензина, сжиженного газа используются насосы для нефти и нефтепродуктов. Это оборудование со взрывозащитой для непрерывной работы в экстремальных условиях, включая насосы в исполнении по стандарту API 610:

Центробежные. Используются для светлых нефтепродуктов, пластовой воды и сжиженных газов.

Бочковые. Вертикальные погружные взрывозащищенные помпы с погружной трубой из нержавеющей стали для откачки жидких нефтепродуктов из емкостей.

Пневматические. Взрывобезопасное оборудование используется для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей.

Мембранные. Объемные помпы с изолированной проточной частью для дренажных систем НПЗ, перекачки нефтешламов.

Шламовые. Высокая стойкость к абразивному износу позволяет использовать оборудование для перекачки бурового раствора и нефтешламов с высоким содержанием глины и песка.

С магнитной муфтой. Герметичное оборудование для НПЗ минимизирует риск утечки токсичных углеводородов – бензола, сжиженного газа.

Эти и другие типы оснащения можно заказать или купить недорого со склада.

Технические характеристики

Правильный выбор нефтяных насосов по цене и техническим характеристикам – основа эффективной и безопасной работы предприятия. Что надо учесть при покупке оборудования, кроме типа и мощности:

соответствие стандартам API 610 и API 676 в зависимости от типа насоса;

класс взрывозащиты (ATEX / IECEx);

тип уплотнения вала (стандарт API 682);

материальное исполнение (Material Classes по API);

кавитационный запас (NPSH – Net Positive Suction Head).

Узнать больше и заказать нужные позиции вам помогут наши консультанты.

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