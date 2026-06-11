Бізнес
Перейти к списку новостей
11.06.2026 20:00
Просмотров: 81

Насосы для нефтегазовой промышленности: внимание на технические характеристики

Ассортимент промышленных насосов для добычи нефти, ее переработки и транспортировки включает оборудование разного назначения, конструкции, мощности. Интернет-магазин Wear-Free Technology является официальным представителем зарубежных компаний в Украине. Мы предлагаем насосы для нефти и нефтепродуктов от производителей из Италии, Турции, США, Китая. 

Насосы для нефтегазовой промышленности: внимание на технические характеристики

Виды насосов для добычи нефти

В добыче нефти и газа для перекачки сырой нефти, вязких нефтепродуктов, бензина, сжиженного газа используются насосы для нефти и нефтепродуктов. Это оборудование со взрывозащитой для непрерывной работы в экстремальных условиях, включая насосы в исполнении по стандарту API 610:

  • Центробежные. Используются для светлых нефтепродуктов, пластовой воды и сжиженных газов. 
  • Бочковые. Вертикальные погружные взрывозащищенные помпы с погружной трубой из нержавеющей стали для откачки жидких нефтепродуктов из емкостей. 
  • Пневматические. Взрывобезопасное оборудование используется для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей.
  • Мембранные. Объемные помпы с изолированной проточной частью для дренажных систем НПЗ, перекачки нефтешламов.
  • Шламовые. Высокая стойкость к абразивному износу позволяет использовать оборудование для перекачки бурового раствора и нефтешламов с высоким содержанием глины и песка. 
  • С магнитной муфтой. Герметичное оборудование для НПЗ минимизирует риск утечки токсичных углеводородов – бензола, сжиженного газа.

Эти и другие типы оснащения можно заказать или купить недорого со склада.

Технические характеристики 

Насосы для нефтегазовой промышленности: внимание на технические характеристики

Правильный выбор нефтяных насосов по цене и техническим характеристикам – основа эффективной и безопасной работы предприятия. Что надо учесть при покупке оборудования, кроме типа и мощности:

  • соответствие стандартам API 610 и API 676 в зависимости от типа насоса;
  • класс взрывозащиты (ATEX / IECEx);
  • тип уплотнения вала (стандарт API 682);
  • материальное исполнение (Material Classes по API);
  • кавитационный запас (NPSH – Net Positive Suction Head).

Узнать больше и заказать нужные позиции вам помогут наши консультанты.

Предлагаем насосы для нефтегазовой промышленности по выгодной стоимости 

Мы поставляем оборудование напрямую от производителей, занимаемся монтажом и сервисным обслуживанием. Организуем доставку Новой Почтой в Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье. Для получения коммерческого предложения позвоните или напишите в мессенджеры. 

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 