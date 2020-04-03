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НАЗК: купівля та обмін валюти на суму більше 50 прожиткових мінімумів підлягає декларуванню

НАЗК: купівля та обмін валюти на суму більше 50 прожиткових мінімумів підлягає декларуванню

Здійснюючи операцію з обміну валюти, особа набуває новий актив – грошові кошти у новій валюті. Цей правочин підлягає відображенню у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації у випадку, коли розмір разового видатку чи вартість предмета правочину перевищує суму 50 прожиткових мінімумів (ПМ) для працездатних осіб. Для цілей декларування розмір прожиткового мінімуму застосовується той, що встановлено на 1 січня відповідного року. У 2020 році 50 ПМ становить 105 тис. 100 грн.

Крім того, у разі здійснення разового видатку на купівлю валюти на суму, яка перевищує 50 ПМ, суб’єкт декларування, на якого поширюються вимоги частини другої статті 52 Закону, повинен подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Відповідне роз’яснення разом з позицією НАЗК з інших актуальних питань декларування сьогодні оприлюднено на офіційному сайті Агентства.

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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