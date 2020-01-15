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Названа точна сума виплати "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу

Названа точна сума виплати Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу

ПАТ "Газпром" 29 грудня 2019 року на виконання рішення Стокгольмського арбітражу перерахував на користь НАК "Нафтогаз України" 2 млрд 917 млн 551 тис. 678,80 доларів

Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Таким чином, російська компанія заплатила додатково за прострочення платежу близько 350 млн доларів, які були нараховані на основну суму присудженої компенсації 28 лютого 2018 року.

"Грудневий переказ від "Газпрому" "Нафтогазу" був в сумі 2 917 551 678,80 доларів", - сказав Макогон.

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".

Источник: espreso.tv

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Темы: газ, россия, суд

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