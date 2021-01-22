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Названы профессии, которые будут популярны в Украине в 2021 году

Названы профессии, которые будут популярны в Украине в 2021 году

Им будет проще всего найти работу.

В Украине наиболее популярными среди работодателей в начале 2021 года остаются работники с инструментом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

В частности, речь идет о следующих профессиях: швеи, электромонтеры, электрогазосварщики, слесари, каменщики, маляры, пекари.

На сегодняшний день в базе органа есть 42,6 тысячи вакансий, средний размер заработной платы в которых – 8 тысяч гривен.

Представители Госслужбы занятости отметили, что по видам промышленной деятельности первенство в оплате труда держит производство фармацевтических продуктов – 21 тысяча гривен, добывающая промышленность – 17 тысяч гривен. В топе также поставки электроэнергии, газа и пара – 16 тысяч гривен.

Напомним, Кабинет министров повысит заработные платы работников бюджетных учреждений. Они будут расти в два этапа: с 1 января – на 20%, а с 1 декабря – еще на 8%.

Оклады бюджетникам увеличиваются из-за роста минимальной зарплаты в Украине. Тарифные ставки работников бюджетной сферы рассчитываются исходя из размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда. Сейчас этот показатель составляет 2 225 грн.

В январе он вырастет до 2 670 грн, а в декабре – до 2 893 грн. Таким образом, за 2021 год произойдет рост окладов почти на 30%.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: работа

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