Названы производители, которые больше не будут выпускать дизельные авто

Автомобили с дизельными двигателями долгие годы были очень популярны. Но в последнее время их продажи, особенно в Европе, постоянно снижаются. Причина – новые стандарты по выбросу СО2 и скандалы, в которые были вовлечены дизельные машины. На данный момент уже 13 автопроизводителей объявили о том, что они отказываются от дизелей.

Volvo

Volvo не разрабатывает новые поколения своих дизелей. Через несколько лет у этого бренда вообще не будет дизельных моделей. Сейчас Volvo принадлежит китайцам, которые объявили, что будут делать акцент на гибриды и электромобили.

Toyota

В марте нынешнего года во время Женевского автосалона компания Toyota объявила о том, что она постепенно откажется от дизельных автомобилей. При этом японцы продолжат выпускать и разрабатывать гибридные модели с бензиновым мотором.

Suzuki

Suzuki постепенно отказывается от дизельных автомобилей. Небольшой внедорожник Jimny нового поколения, например, имеет в своей линейке двигателей только бензиновые агрегаты.

Smart

Smart планирует к 2022 году выпускать только электромобили. Это будут маленькие, но очень современные автомобили.

Porsche

Новые Porsche Taycan и Mission E Cross Turismo получат электрические версии. Постепенно из линейки Porsche исчезнут дизельные модели.

Polestar

Polestar принадлежит китайской компании Geely и тесно сотрудничает с Volvo. В линейке этого премиального бренда нет моделей с дизельными моторами. Самая недорогая модель — Polestar 1 с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

Nissan

Nissan давно выпускает Leaf, который является самым популярным электромобилем в мире. Эта компания хочет через некоторое время полностью прекратить производство автомобилей с дизелями.

Mitsubishi

Mitsubishi уже в некоторых странах прекратил продавать дизельные автомобили (например, в Великобритании и Германии). Через несколько лет эта компания полностью откажется от дизелей.

Maserati

Maserati входит в FCA Group. Итальянский премиальный бренд планирует создать новую модульную платформу для электромобилей и гибридных автомобилей. В конечном итоге Maserati перестанет использовать дизельные моторы.

Lexus

Lexus стал одним из первых автопроизводителей, отказавшихся от дизельных моторов. С 2013 года у этого бренда нет моделей с дизелями. Акцент делается на гибридные машины.

Jeep

Jeep планирует к 2022 году разработать и выпустить на рынок 10 новых моделей, но ни у одной из них не будет дизеля. У всех этих новинок будут электрические версии.

Fiat

Fiat, входящий в FCA Group, объявил, что к 2022 году он полностью прекратит выпускать дизельные автомобили. Итальянцы будут делать небольшие электромобили и гибриды.

Alfa Romeo

Группа FCA Group, в которую входит Alfa Romeo, в своем новом пятилетнем плане развития предусматривает отказ от дизельных двигателей. Акцент сделают на автомобили с подзаряжаемой гибридной силовой установкой и на электромобили.

По мимо того, что производители отказываются от дизельных авто, так же и власти стран всячески пытаются увеличить спрос на электрокары. Например, в Германии в Гамбурге 31 мая вступили в силу первые в ФРГ запреты для автомобилей с дизельными двигателями. Запреты введены на двух участках магистральной трассы.

Германия вообще является первопроходцем в борьбе за сохранение экологии. Еще в 2008 году в трех немецких городах (Берлине, Кельне и Ганновере) появились так называемые "зеленые зоны". В эти районы допускались только те автомобили, которые соответствовали экологическим нормам и имели соответствующую наклейку на лобовом стекле.

В Норвегии электрокары, в отличие от бензиновых авто и гибридов, могут ездить по платным трассам Норвегии бесплатно.

В свою очередь французы с 2014 года проводили тестовые запреты движения неэкологичных авто в разных районах Парижа. Результаты им понравились – загрязнение уменьшилось на 30%. Поэтому с 2016 года старым авто на постоянной основе запрещено ездить по центру Парижа в рабочие дни.

В Украине, где экологией заморачиваются не столь сильно, как в Европе, дизельные автомобили достаточно популярны. По данным AUTO-Consulting, за 4 месяца 2018 года продажи новых дизельных автомобилей в Украине превысили 11 тыс. штук, что составило рекордную долю в 43% от всех проданных новых авто.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»