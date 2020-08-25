НБУ изменяет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний

Согласно информации НБУ, это будет способствовать дальнейшему развитию делегированного модели организации наличного обращения, активизации межбанковского рынка наличной нацвалюты

Национальный банк Украины (НБУ) обновил действующие тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, которые не пользуются статусом уполномоченного.

Как информирует пресс-служба Нацбанка, это будет способствовать дальнейшему развитию делегированного модели организации наличного обращения, активизации межбанковского рынка наличной национальной валюты.

Согласно принятому правлением НБУ решение предусматривает внесение следующих изменений:

— отменяется разграничение платы за номиналами банкнот и разменных монет, установлен единый размер тарифа за выдачу наличных — 0,4% от суммы выданной наличности;

— повышен тариф за выдачу банкнот в национальной валюте Украины банкам для подкрепления их кассы в пределах сданных ими сумм неотсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот;

— устанавливается тариф за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению банкнот (монет) в размере 0,25% от суммы сданной наличности.

В НБУ отмечают, что изменение тарифов будет стимулировать банки Украины самостоятельно перераспределять наличные в собственной сети, между банками и уполномоченными банками, избегать встречных перевозок наличности и будет способствовать расширению безналичных форм расчетов.

В то же время, Нацбанк оставил без изменений льготные тарифы на кассовое обслуживание банков наличными, услуги которых связаны с выплатой пенсий, социальной помощи и субсидий через предприятия связи Украины и выплатами наличности бюджетным учреждениям и организациям, переведенным на обслуживание в Государственной казначейской службы Украины.

Изношенные и поврежденные денежные знаки Украины и в дальнейшем будут приниматься и обмениваться НБУ бесплатно на новые купюры без ограничений по суммам и срокам такой замены согласно требованиям Закона Украины "О Национальном банке Украины".

Изменение тарифов соответствует Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, предусматривающей способствовать уменьшению доли наличного обращения в пользу безналичного. Напомним, что тарифы за кассовое обслуживание является тарифам Национального банка исключительно для банков и инкассаторских компаний. Банки обеспечивают своих клиентов наличными на договорных условиях.

С 2016 года в Украине началась реализация Концепции организации наличного обращения, предусматривает переход от частично контролируемой модели организации наличного обращения, существовала в Украине, на делегированные модель.

Суть делегированного модели организации наличного обращения состоит в том, что Национальный банк передает запасы наличности Национального банка на хранение уполномоченным банкам для обеспечения наличными регионов, на которые приходится большая часть операций по получению наличных от Национального банка.

Источник: delo.ua

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