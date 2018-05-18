НБУ обнародовал курсы валют на выходные

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 18 мая.

Эти же курсы будут действовать и в выходные дни - 19 и 20 мая.

Доллар США подешевеет на две копейки и его стоимость составит 26,18 грн.

Евро подорожает на три копейки и будет стоить 30,91 грн.

Напомним, в госбюджете-2018 заложили курс 29,3 грн за доллар, а в прошлом году закладывали 27,2 грн.

Правительство озвучило такие валютные прогнозы: обменный курс гривни (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 грн за доллар, в 2019 году - 30,5 грн за доллар, в 2020 году - 31 грн за доллар.

Согласно данным опроса НБУ в первом квартале 2018-го, большинство представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривны к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 28-31 грн за доллар.

Исторические антирекорды гривни относительно иностранных валют в официальных курсах НБУ: доллар США-26 февраля 2015-го достиг наивысшего показателя в 30,01 грн, евро установил свой рекорд 26 января 2018 года - 35,66 грн.

Агентство Телевидения Новости