Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:31
Просмотров: 145

НБУ планирует ввести в обращение монету номиналом 5 гривен

НБУ планирует ввести в обращение монету номиналом 5 гривен

Национальный банк Украины планирует в 2019 году ввести в обращение монету номиналом 5 гривен.

Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Центробанка Виктор Зайвенко.

"Монета номиналом 5 гривен запланирована к введению в 2019 году", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве сегодня, 25 июня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек и вводит в обращение 1-тысячную банкноту.

Банкноту нового номинала введут с 25 октября 2019 года.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 