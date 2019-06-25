Сегодня 13:31
Просмотров: 145
НБУ планирует ввести в обращение монету номиналом 5 гривен
Национальный банк Украины планирует в 2019 году ввести в обращение монету номиналом 5 гривен.
Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Центробанка Виктор Зайвенко.
"Монета номиналом 5 гривен запланирована к введению в 2019 году", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве сегодня, 25 июня.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек и вводит в обращение 1-тысячную банкноту.
Банкноту нового номинала введут с 25 октября 2019 года.
Загрузка...