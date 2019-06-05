НБУ планує скасувати всі валютні обмеження

Обмеження, які нині діють на валютному ринку та пов’язані з розрахунками в іноземній валюті в Україні, планують скасувати.

Про це йдеться у звіті Національного банку.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UA/TV

У документі зазначається, що цей процес буде відбуватися поступово, з урахуванням покращення макроекономічної ситуації.

Від початку року Нацбанк вже запровадив близько 30 послаблень у розрахунках валютою.

“Курс на подальшу лібералізацію валютного ринку є безальтернативним. Наша кінцева мета – вільний рух капіталу без будь-яких валютних обмежень”, – йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

У відомстві також звернули увагу на те, що наявні заходи захисту забезпечать послідовність процесу валютної лібералізації, яка є зобов’язанням України в межах програми МВФ.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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