Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:03
Просмотров: 37

НБУ планує скасувати всі валютні обмеження

НБУ планує скасувати всі валютні обмеження

Обмеження, які нині діють на валютному ринку та пов’язані з розрахунками в іноземній валюті в Україні, планують скасувати.

Про це йдеться у звіті Національного банку.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UA/TV

У документі зазначається, що цей процес буде відбуватися поступово, з урахуванням покращення макроекономічної ситуації.

Від початку року Нацбанк вже запровадив близько 30 послаблень у розрахунках валютою.

“Курс на подальшу лібералізацію валютного ринку є безальтернативним. Наша кінцева мета – вільний рух капіталу без будь-яких валютних обмежень”, – йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

У відомстві також звернули увагу на те, що наявні заходи захисту забезпечать послідовність процесу валютної лібералізації, яка є зобов’язанням України в межах програми МВФ.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: нбу

Читайте ещё:

Украина завершила 2018 год с наивысшим за 7 лет ростом ВВП и самой низкой за 5 лет инфляцией, - НБУ
30.05.2019 06:52    140
В Нацбанке посчитали, во сколько сотен миллионов долларов обойдется украинцам роспуск Рады
25.05.2019 09:28    210
НБУ подал апелляцию на два решения суда по "Приватбанку"
25.05.2019 06:07    147
Грошові перекази в Україну: в НБУ розповіли, з яких країн надходить найбільше коштів
12.05.2019 07:50    228
НБУ намерен отменить валютные ограничения
10.05.2019 11:34    209
Співвідношення боргу та ВВП знизилося до 59% – Національний банк України
07.05.2019 11:14    158
НБУ перерахував 47,6 млрд гривень прибутку до держбюджету
07.05.2019 09:47    122
НБУ не домігся зняття арешту з активів Коломойського
07.05.2019 08:45    206
В НБУ спрогнозировали значительный рост цен на сигареты и алкоголь в 2019 году
06.05.2019 10:41    208
В НБУ оценили влияние нового эмбарго России на Украину
27.04.2019 09:05    198
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 