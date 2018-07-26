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НБУ попередив українців про компанію, яка незаконно залучає депозити під захмарні відсотки

НБУ попередив українців про компанію, яка незаконно залучає депозити під захмарні відсотки

Національний банк звернувся до правоохоронців із проханням розслідувати “фінансову” діяльність ТОВ “Роялстандард”, яка незаконно пропонує українцям зависокі відсотки по депозитах, хоча не має статусу фінансової установи, а отже не може залучати депозити чи видавати кредити, повідомляє НБУ.

“Національний банк звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати „фінансову“ діяльність ТОВ „Роялстендард“”, — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у НБУ, компанія Royal Standard (ТОВ “Роялстендард”), яка пропонує розмістити в себе “депозити” на неринкових умовах — під 24-33% річних у гривнях та 18-22% річних у USD — не має жодної ліцензії НБУ.

Нацбанк взагалі не видає ліцензій на залучення депозитів, чи кредитування структурам, які не мають статусу банку. При цьому, ця компанія не отримувала таких ліцензій і у інших регуляторів фінансового сектору — Нацкомфінпослуг та НКЦПФР.

“Більш того, у ТОВ „Роялстендард“ взагалі не має статусу фінансової установи. Тобто компанія за законом не може залучати депозити чи видавати кредити”, — наголосили у Нацбанку.

За даними регулятора, довірливим вкладникам в цій компанії обіцяють проценти, набагато вищі за банківські. Гроші пропонують вносити готівкою в офісі, або перераховувати на їх банківський рахунок. Проценти обіцяють виплачувати на банківську картку, реквізити якої зазначаються в договорі.

У якості гарантії такого “депозиту” вкладникам у договорі пропонується отримати право на рухоме/нерухоме майно, вартість якого “вдвічі” більша за вартість депозиту. Людям пояснюють, що окрім прийому депозитів компанія також надає кредити під заставу майна — саме права на це майно і передаються вкладникам в якості гарантії вкладу.

“Ринкова вартість та взагалі наявність такого майна викликає сумніви”, — зауважили у центробанку.

Регулятор закликав громадян прискіпливо та уважно ставитися до будь-яких організацій, які пропонують розмістити в себе вклади чи готові кредитувати.

“Потрібно перевіряти їх офіційну реєстрацію, ліцензії та умови запропонованих угод. Адже надання послуг з кредитування та залучення вкладів в Україні підлягає обов’язковому ліцензуванню ”, - уточнив НБУ.

Источник: newsua.one

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