НБУ прогнозирует резкий рост цен на газ

Средняя цена на газ в 2022 году составит 856 долларов за тысячу кубометров.

Об этом говорится в первом в этом году инфляционном отчете Национального банка, тогда как в октябре НБУ прогнозировал цену в 475 долларов.

Ожидается, что в первом квартале цены на газ составят 1200 долларов тысячу кубометров (ранее ожидалось 714 долларов). Во втором квартале — 877 долларов, в третьем — 594, в четвертом — 755 долларов.

Также НБУ повысил прогноз средней цены нефти марки Brent с 67 до 74 долларов за баррель.

«Ожидается, что цены на газ будут оставаться на текущем уровне в I квартале 2022 года. В дальнейшем газ будет медленно дешеветь благодаря выравниванию баланса на рынке. Однако спрос на газ как более экологичное топливо и необходимость пополнения запасов будут удерживать цены высокими в течение 2022 года, а в дальнейшем на уровне высшем допандемического», — отметили в НБУ.

Также центробанк ожидает повышение тарифов для населения до рыночно обоснованных уровней в будущем.

«В то же время учитывая ожидаемую понижательную коррекцию цен на европейский газ в 2022 году и социальную значимость ЖКУ приведение большинства тарифов к импортному паритету, вероятно, будет постепенным и продлится несколько лет», — говорится в сообщении.

«В дальнейшем темпы роста цен на топливо значительно снизятся благодаря стабилизации мировых цен на нефть и более низкой волатильности курса гривны. Это, в свою очередь, будет тормозить рост себестоимости других компонентов потребительской инфляции, в частности транспортных услуг», — считают в НБУ.

В прошлом году цена импортного газа для Украины выросла на 62% — с 202 долларов до 730.

Источник: Корреспондент

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