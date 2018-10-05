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НБУ: сразу восемь украинских банков оказались в зоне риска

НБУ: сразу восемь украинских банков оказались в зоне риска

Восемь из 24 украинских банков, участвовавших в оценке качества активов и стресс-тестировании Национального банка Украины (НБУ), требуют докапитализации на общую сумму 6,1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"По итогам оценки качества активов и стресс-тестирования по базовому макроэкономическому сценарию на 2018 год, выявлено потребность в капитале для восьми банков на общую сумму 6,1 млрд грн. Эти банки обязаны выполнить программу капитализации до конца текущего года", – говорится в сообщении.

При этом, в рамках стресс-теста по неблагоприятному сценарию, докапитализацию, к указанным восьми, требуют еще пять банков. Общая потребность в капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию составляет 42,1 млрд грн.

Для покрытия потребности в капитале по неблагоприятному сценарию банки должны разработать и выполнить к концу 2019 года план реструктуризации. В рамках соответствующего плана допускаются меры по улучшению качества кредитного портфеля, реструктуризация кредитов (в том числе в соответствии с законом О финансовой реструктуризации, усиление залогов, взыскание залогов по проблемным кредитам, продажа непрофильных активов, оптимизация операционных расходов и прочие меры.

Как отметила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, ни один государственный банк не требует докапитализации по базовому сценарию. По негативному сценарию, два из четырех госбанков не требуют принятия мер. Другие два госбанка требуют разработки плана реструктуризации, который улучшил бы структуру баланса и структуру доходов на 17 млрд грн.

На указанные 24 банка приходится более 90% активов всего банковского сектора.

Помимо этого, 56 небольших банков проходили только оценку качества активов. По итогам оценки у пяти банков выявлена необходимость в дополнительном капитале, в то же время три из них эту потребность закрыли до конца завершения диагностики активов. Другие два банка предоставили программу докапитализации, которую НБУ намерен утвердить до конца октября.

Рожкова также сообщила, что это не существенная сумма, по сравнению с 220 млрд грн по итогам стресс-тестирования в 2015 году, и она абсолютно подъемна для банков.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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