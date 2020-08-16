НБУ - відкриваєте депозит – уважно читайте договір

Ми вже говорили, що головна порада усім, хто бере кредит чи відкриває депозит, – уважно читайте договір. А ви нам у відповідь неодноразово говорили, що договори часто написані так, що мозок «закипає», всілякі примітки заплутують і у результаті «за деревами не видно ліс».

Це дуже важливо. Щоб ви, прочитавши договір, чітко усвідомлювали його зміст, розуміли умови послуги, ваші права та зобов’язання, а також наслідки його невиконання.

Щоб договір перестав бути непрохідним лабіринтом для клієнтів, Національний банк розробив та пропонує до обговорення з фінансовими установами нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги у договорах.

Зокрема, договори повинні будуть містити уніфікований опис послуги – споживчого кредиту чи депозиту, чітко повинні бути прописані санкції у випадку невиконання умов, у договорі не повинно бути недобросовісних умов, які обмежують права клієнтів.

Нові вимоги до договорів будуть ухвалені та запрацюють лише після детального опрацювання спільно з фінансовими установами.

Источник: facebook.com / Національний банк України

Новости портала «Весь Харьков»