НБУ упростит вывод средств

Выводить деньги из Украины станет проще. Как выяснили журналисты "Фразы", все для этого сделать собирается НБУ.

Как пишет издание "Телеграф", Национальный банк Украины уже обнародовал проекты постановлений, целью которых является упрощение перевода денег за рубеж, а также "осуществления инвестиций на зарубежных финансовых рынках".

Сообщается, что постановления НБУ должны обеспечить выполнение закона "О валютной либерализации".

В частности, сообщается, что планируется дерегуляция инвестиций за рубеж. Это, как говорят в НБУ, значит, что "бизнес и население, которое сейчас вынуждено получать лицензии для инвестирования за рубеж, сможет в течение переходного периода осуществлять их в рамках электронного лимита: он не потребует получения каких-либо разрешительных документов, а впоследствии – вообще без ограничений".

Также планируется "упрощение проведения трансграничных операций населения с валютой". Это значит, что "место валютного контроля при осуществлении платежей за рубеж займет постфактум надзор за валютными операциями", а операции на сумму до 150 тысяч гривен "не будут нуждаться в документарном сопровождении, надзор же за осуществлением операций свыше этой суммы также будет упрощен".

В НБУ обещают, что "для физических лиц будет повышен лимит для осуществления переводов за рубеж без открытия счета и документов с 15 тысяч гривен до суммы, которая определяется Госфинмониторингом (сегодня 150 тысяч гривен)". Сообщается, что "для операций с использованием платежных карт этот лимит вообще будет отменен".

Также регулятор обещает, что "для почтовых отправлений физлиц, вместо действующего лимита в триста евро, начнут действовать общие правила перемещения через таможенную границу, которые сейчас устанавливают лимит в десять тысяч евро".

В НБУ говорят, что клиенты банков также "получат возможность рассчитываться за валютные ОВГЗ не только в гривне, а и в валюте". У них также будет возможность "проводить операции валютного свопа, если другой стороной является банк".

Отмечается, что физлица "смогут не только покупать и продавать, а и конвертировать наличную валюту через терминалы и другие программно-технические средства банков".

Также планируется, что "сделки на суммы до 150 тысяч гривен не будут требовать от юридических лиц документарных подтверждений". Отмечается, что в будущем "такой подход будет распространен на все сделки клиентов банков по покупке валюты на межбанковском рынке".

Кроме этого, отмечают в НБУ, "компании соответствующей специализации смогут покупать банковские металлы без ограничений, а также получат право из ввоза-вывоза через границу". Напомним, что сейчас данное право есть только у банков.

Источник: prm.ua

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