Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 66

НБУ знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії незалежної України – 6%

НБУ знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії незалежної України – 6%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій 11 червня під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики.

Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

Читайте також: НБУ послабив гайки: як зниження облікової ставки вплине на особисті фінанси

Іпотека під 10% вже у 2020-му: що там з обіцяними доступними кредитами на житло

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 8% річних із 24 квітня 2020 року.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: нбу, Украина

Читайте ещё:

Конгрес США затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 2020 фінансовий рік на суму 250 млн. дол. США за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні»
Сегодня 10:19    21
Мінекономіки та Світовий банк обговорили розвиток державно-приватного партнерства в Україні
Сегодня 10:09    35
Еврокомиссия выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцев
Сегодня 09:58    66
Приватизация топовых госпредприятий откладывается, - Шмыгаль
Сегодня 09:48    49
Максим Степанов про антирекорд COVID-19: Ми готуємо термінові рішення, які допоможуть врятувати життя українців
Сегодня 08:17    223
“КрАЗ” очікує масове скорочення персоналу
Сегодня 07:50    104
МЗС ініціювало зміни, які зроблять отримання українських віз для іноземців сучасним та зручним
Сегодня 07:25    72
За п’ять місяців 2020 року Нафтогаз сплатив до державного бюджету 31 млрд грн
Сегодня 07:09    67
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 11 червня
Сегодня 06:51    75
Квоти на імпорт міндобрив: економіка може втратити до 238 мільйонів доларів – дослідження
Сегодня 06:25    82
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 