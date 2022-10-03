Неймовірно круто, вітання Max Polyakov та команді Firefly!

Firefly успішно запустив на орбіту ракету Alpha з другої спроби з військово-повітряної бази США Ванденберг у Каліфорнії. «Aplha» — це економічнa ракета-носій малого класу для запуску малих супутників та цього разу вона мала з собою три навчальні супутникі.

«100% успіщна міссія», — повідомив Firefly.

Ви, мабуть, знаєте, що збанкрутілу американську компанію Firefly купив запоріжець Макс Поляков і повністю її перезавантажив. Завод і R&D-центр Firefly також в Дніпрі, і згадайте, як ми боролися також за законодавство приватного космосу.

Неймовірно щасливa, що 29-метровий Firefly Alpha успішно злетів і доставив кілька крихітних супутників на орбіту Землі. До речі, Alpha – це справжнє дітище Макса.

Ракета Alpha може доставити 1170 кілограмів корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту за 15 мільйонів доларів за запуск, повідомляє Firefly. Firefly хоче, щоб Alpha стала провідним вибором в індустрії запуску малих супутників, у все більш конкурентоспроможному просторі, де представлені такі гравці, як Rocket Lab, Virgin Orbit і SpaceX.

До речі, минулого року Firefly став новим "космічним єдинорогом".

Джерело: https://www.facebook.com/jaanika.merilo

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