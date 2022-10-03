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Неймовірно круто, вітання Max Polyakov та команді Firefly!

Firefly успішно запустив на орбіту ракету Alpha з другої спроби з військово-повітряної бази США Ванденберг у Каліфорнії. «Aplha» — це економічнa ракета-носій малого класу для запуску малих супутників та цього разу вона мала з собою три навчальні супутникі.

«100% успіщна міссія», — повідомив Firefly.

Ви, мабуть, знаєте, що збанкрутілу американську компанію Firefly купив запоріжець Макс Поляков і повністю її перезавантажив. Завод і R&D-центр Firefly також в Дніпрі, і згадайте, як ми боролися також за законодавство приватного космосу.

Неймовірно щасливa, що 29-метровий Firefly Alpha успішно злетів і доставив кілька крихітних супутників на орбіту Землі. До речі, Alpha – це справжнє дітище Макса.

Ракета Alpha може доставити 1170 кілограмів корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту за 15 мільйонів доларів за запуск, повідомляє Firefly. Firefly хоче, щоб Alpha стала провідним вибором в індустрії запуску малих супутників, у все більш конкурентоспроможному просторі, де представлені такі гравці, як Rocket Lab, Virgin Orbit і SpaceX.

До речі, минулого року Firefly став новим "космічним єдинорогом".

Неймовірно круто, вітання Max Polyakov та команді Firefly!

Неймовірно круто, вітання Max Polyakov та команді Firefly!

Неймовірно круто, вітання Max Polyakov та команді Firefly!

Джерело: https://www.facebook.com/jaanika.merilo

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: космос, США

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