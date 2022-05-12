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Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в рф
Компания Siemens объявила, что уйдет с российского рынка. Компания уже начала «процедуры по прекращению своей производственной деятельности и всей деловой активности».
«Siemens уйдет с российского рынка из-за войны на Украине», — поясняется в сообщении.
В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций. Siemens также прекратила поставлять свою продукцию в Белоруссию.
Так же Siemens прекратила поставку турбин и комплектующих по ранее заключённым договорам.
Источник: https://t.me/BerezaJuice/14586