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Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в рф

Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в рф

Компания Siemens объявила, что уйдет с российского рынка. Компания уже начала «процедуры по прекращению своей производственной деятельности и всей деловой активности».

«Siemens уйдет с российского рынка из-за войны на Украине», — поясняется в сообщении.

В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций. Siemens также прекратила поставлять свою продукцию в Белоруссию.

Так же Siemens прекратила поставку турбин и комплектующих по ранее заключённым договорам.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14586

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