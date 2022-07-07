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Нестача води, їжі та ліків: Андрющенко розповів про смертність у Маріуполі

Нестача води, їжі та ліків: Андрющенко розповів про смертність у Маріуполі

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі смертність населення зросла у 4 рази порівняно з довоєнним часом, з тим, що було до 24 лютого.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у Телемарафоні повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Якщо порівнювати з доокупаційним, довоєнним періодом, то можемо говорити, що смертність у Маріуполі на сьогодні зросла щонайменше у чотири рази. А через це збільшується навіть наше кладовище там, де братські могили. І вже в тих братських могилах ховають, на жаль, не тільки тих, хто загинув від російських бомб, а й тих, хто сьогодні вже гине від російської окупації напряму без воєнних дій», - заявив Андрющенко.

Він пояснив, що цьому сприяє нестача води та їжі у людей, а також фактично не працююча в Маріуполі медична система, тому що нема лікарів, нема ліків, особливо для інсулінозалежних, онкохворих.

«Тому ми спостерігаємо стрімке зростання смертності в абсолютних цифрах… Тобто, ситуація насправді дуже важка, про людей ніхто (окупаційна влада – ред.) не думає, а виключно про створення пропагандистських роликів, щоб запевнити, що все гаразд», - наголосив радник мера.

Як повідомлялося, агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване ворожими обстрілами.

Маріуполь сьогодні без нормального постачання світла, води, газу. Від початку російського вторгнення у місті загинули близько 22 тис. мирних жителів. Понад 50 тисяч - депортовані до росії та тимчасово окупованих територій Донецької області.

Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів. Маріуполю загрожують екологічна катастрофа та спалах інфекційних хвороб.

Источник: ukrinform.ua

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