Nestle запускає в Україні лінійку продуктів з рослинного м’яса

Пропозиція продукції з рослинного м’яса в Україні поступово зростає — і от зараз до Beyond Meat та інших підтягнулась Nestle зі своїм брендом Garden Gourmet, повідомляє The Village.

В рамках лінійки Garden Gourmet пропонує українцям чотири рослинні альтернативи популярним стравам із натурального м’яса :

● Sensational Burger — рослинна котлета для бургера;

● Sensational Sausage — рослинна сосиска;

● Vegan Meatballs — рослинні фрикадельки;

● Vegetarian Nuggets — вегетаріанські нагетси.

Наразі страви з Garden Gourmet доступні для замовлення лише в ресторанах Києва та Львова. Перелік закладів зі стравами з рослинної альтернативи м’яса Garden Gourmet розширюватиметься протягом 2021 року. З повним списком ресторанів можна ознайомитися на сайті.

В роздрібні мережі продукція Garden Gourmet повинна надійти наприкінці 2021 року, але відпускні ціни не розголошуються.

В Nestle зазначили, що продукція Garden Gourmet складається з натуральних рослинних інгредієнтів, а барвником в рослинних продуктах виступає сік з буряка і фруктово-овочевий концентрат. До складу також входить пшениця, соя, масло і вода. В оболонці сосисок Sensational Sausage використовуються натуральні водорості.

«Для створення рослинної котлети для бургера використовується на 80% менше енергії, як порівняти з таким самим продуктом із м’яса. Водночас вуглецевий слід і використання земель у виробництві рослинного бургера зменшуються на 80% і 75% відповідно. Це означає, що з кожною тисячею вироблених котлет Garden Gourmet Sensational Burger зберігається площа лісу, який вирубують під пасовища для худоби, спільномірна з чотирма тенісними кортами; заощаджується енергія, сумірна з 30 тисячами LED-лампочками, які горять протягом цілого дня, а також зменшуються вуглецеві викиди в обсязі, аналогічному до трьох поїздок на авто з Ужгорода до Харкова і назад».

з пресс-релізу Nestle

Источник: itc.ua

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