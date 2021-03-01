Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:59
Просмотров: 53

Nestle запускає в Україні лінійку продуктів з рослинного м’яса

Nestle запускає в Україні лінійку продуктів з рослинного м’яса

Пропозиція продукції з рослинного м’яса в Україні поступово зростає — і от зараз до Beyond Meat та інших підтягнулась Nestle зі своїм брендом Garden Gourmet, повідомляє The Village.

В рамках лінійки Garden Gourmet пропонує українцям чотири рослинні альтернативи популярним стравам із натурального м’яса :

● Sensational Burger — рослинна котлета для бургера;

● Sensational Sausage — рослинна сосиска;

● Vegan Meatballs — рослинні фрикадельки;

● Vegetarian Nuggets — вегетаріанські нагетси.

Наразі страви з Garden Gourmet доступні для замовлення лише в ресторанах Києва та Львова. Перелік закладів зі стравами з рослинної альтернативи м’яса Garden Gourmet розширюватиметься протягом 2021 року. З повним списком ресторанів можна ознайомитися на сайті.

В роздрібні мережі продукція Garden Gourmet повинна надійти наприкінці 2021 року, але відпускні ціни не розголошуються.

В Nestle зазначили, що продукція Garden Gourmet складається з натуральних рослинних інгредієнтів, а барвником в рослинних продуктах виступає сік з буряка і фруктово-овочевий концентрат. До складу також входить пшениця, соя, масло і вода. В оболонці сосисок Sensational Sausage використовуються натуральні водорості.

«Для створення рослинної котлети для бургера використовується на 80% менше енергії, як порівняти з таким самим продуктом із м’яса. Водночас вуглецевий слід і використання земель у виробництві рослинного бургера зменшуються на 80% і 75% відповідно. Це означає, що з кожною тисячею вироблених котлет Garden Gourmet Sensational Burger зберігається площа лісу, який вирубують під пасовища для худоби, спільномірна з чотирма тенісними кортами; заощаджується енергія, сумірна з 30 тисячами LED-лампочками, які горять протягом цілого дня, а також зменшуються вуглецеві викиди в обсязі, аналогічному до трьох поїздок на авто з Ужгорода до Харкова і назад».

з пресс-релізу Nestle

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Агентство Fitch прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%
Сегодня 10:10    33
Цитрусовые помогут улучшить состояние мозга
Сегодня 09:28    69
Налоговая заявила, что почти все ее услуги и сервисы уже оцифрованы
Сегодня 09:05    67
Чоловік поїхав за кордон: як отримати аліменти
Сегодня 08:55    83
Михайло Федоров: Ми забезпечимо кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якому куточку нашої країни
Сегодня 08:37    81
Рік діяльності Уряду: Надання повноважень Міністру оборони України
Сегодня 08:20    79
В Україні опанували виробництво ракет “повітря-повітря” Р-27 без російських комплектуючих
Сегодня 08:11    99
Індексація пенсій, початок іпотеки під 7% та відновлення авіаперельотів: що змінюється у березні
Сегодня 07:16    137
МЗС: 1 березня для українців стартують два безвізи
Сегодня 06:59    123
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 28 лютого 2021 року
Сегодня 06:33    81
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 