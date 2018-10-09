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New York Post: США заморозили американские активы Олега Дерипаски

New York Post: США заморозили американские активы Олега Дерипаски

Власти США заморозили американские активы одного из ближайших подельников Путина Олега Дерипаски. В частности, речь идет о домах в Нью-Йорке и Вашингтоне.

NY Post пишет, что в нью-йоркском особняке Дерипаски живет бывшая жена Абрамовича. Еще власти США потребовали от путинского подельника отказаться от операций с активами в Европе.

Активы Дерипаски заморозили из-за его попадания в санкционный список Минфина США.

Издание сообщило, что в Нью-Йорке Дерипаске принадлежит пятиэтажный особняк на 64-й улице в Ист-Сайде на Манхэттене, рядом с Центральным парком, который он купил в 2008 году за $ 42,5 млн. По данным New York Post, сейчас в доме живет бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова с детьми.

Газета со ссылкой на чиновника Минфина написала, что власти США ведут переговоры с Дерипаской, чтобы он отказался от операций с активами в Европе. В противном случае они тоже могут попасть под санкции. О каких именно активах идет речь в New York Post не уточнили.

Дерипаска пока молчит и никак не комментирует ситуацию.

В начале апреля Минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и его компаний «Русал», En+ и «Базовый элемент». Это значит, что граждане США не могут вести с предпринимателем и компаниями бизнес. Все их американские активы должны заморозить.

Представители управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сказали, что санкции с компаний снимут, если Дерипаска откажется контролировать их, то есть уйдет из совета директоров и снизит долю акций ниже 50%.

В середине мая бизнесмен ушел из совета директоров En+, а в конце мая стало известно, что он планирует разорвать соглашение между акционерами «Русала». Газета Financial Times со ссылкой на источник в середине августа написала, что Дерипаска согласился сократить пакет акций в En+ до уровня ниже 45%, чтобы вывести ее из-под санкций. Сейчас ему принадлежит 66% компании. Власти США пока не одобрили этот план, уточнила FT.

В начале сентября New York Times со ссылкой на источник написала, что Федеральное бюро расследований и Минюст США предлагали Дерипаске стать осведомителем. Американские спецслужбы хотели получить информацию об организованной преступности в России и о возможном вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году. В обмен на это ему якобы предлагали решить проблемы с американской юстицией. Дерипаска утверждает, что он якобы отказался сотрудничать.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: санкции, США

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