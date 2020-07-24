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Незважаючи на фінансову кризу від COVID-19, надходження до місцевих бюджетів продовжують зростати

Незважаючи на фінансову кризу від COVID-19, надходження до місцевих бюджетів продовжують зростати

За січень-червень поточного року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 131,5 млрд гривень. Приріст надходжень проти січня-червня минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, що не підконтрольні українській владі) склав 2,1 % або +2,7 млрд гривень.

Темп приросту фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб (далі-ПДФО) за перше півріччя 2020 року становить 5%. Із 13 областей, що мають темпи приросту ПДФО вищі за середній показник по Україні, 3 забезпечили приріст понад 8%.

Загалом обсяг надходжень ПДФО за перше півріччя 2020 року склав 81 млрд грн, приріст надходжень проти січня-червня минулого року становить 3,8 млрд гривень.

Надходження від плати за землю становили 13,3 млрд грн, що на 14,5%, або на 2,3 млрд грн менше, ніж у першому півріччі 2020 року. В основному це пов’язано із тимчасовим звільненням від сплати даного податку до місцевих бюджетів.

Фактичні надходження податку на нерухоме майно за січень-червень 2020 року склали 2,3 млрд гривень. Приріст надходжень проти січня-червня минулого року становить 7,7 %, що на 161,9 млн грн більше, ніж минулого року.

Надходження єдиного податку за січень-червень 2020 року склали 17,7 млрд гривень. Приріст надходжень проти співставного періоду минулого року становить 9,6%, або на 1,6 млрд грн більше.

Також, станом на 1 липня 2020 року, Урядом забезпечено перерахування міжбюджетних трансфертів органам місцевого самоврядування в обсязі 85 млрд грн, що складає 100% від взятих бюджетних зобов’язань, зокрема:

- базова дотація – 6,6 млрд грн;

- медична субвенція – 14,6 млрд грн;

- освітня субвенція – 46,7 млрд грн;

- інші – 17,1 млрд грн.

Детальніше на інфографіці: https://mof.gov.ua/storage/files/Local_budget_2020.pdf

Источник: mof.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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