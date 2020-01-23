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Ничего личного, просто бизнес: Брэд Питт и Анджелина Джоли выпустят новое шампанское

Ничего личного, просто бизнес: Брэд Питт и Анджелина Джоли выпустят новое шампанское

Несмотря на, мягко говоря, далеко не самое дружеское расставание, 44-летняя Анджелина Джоли и 55-летний Брэд Питт по-прежнему являются бизнес-партнерами: бывшие супруги владеют винодельней Château Miraval. Как сообщают западные СМИ, хотя у Питта и Джоли есть много личных разногласий, они продолжают сотрудничать как деловые компаньоны и через несколько месяцев выпустят новое розовое шампанское.

Замок и виноградник Мираваль во Франции Питт и Джоли приобрели в 2011 году за 67 миллионов долларов. Там же они и сыграли свадьбу. После расставания они договорились, что оставят поместье своим шестерым детям.

Похоже, в последнее время дела у Питта пошли на поправку: он завоевал уже несколько наград, получил номинацию на «Оскар», нашел общий язык (пусть и в вопросах бизнеса) с бывшей женой Анджелиной Джоли и сблизился с другой экс-супругой Дженнифер Энистон. И хотя сами Брэд и Джен не говорят о своем воссоединении (более того, актриса его отрицает), поклонники пары уверены, что между ними вновь промелькнула искра.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: Бред Питт

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