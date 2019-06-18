Нидерланды готовятся ввести климатический налог на авиаперелеты

Нидерландское правительство собирается представить новый важный законодательный акт – законопроект о введении климатического налога на полеты.

Чиновники считают, что расходы на возмещение экологического ущерба от полетов могут покрываться не только за счет внедрения новых налогов, но и путем отмены субсидий, которыми долгое время пользовались авиакомпании в Европе.

Также планируется облагать налогом воздушные грузовые перевозки, при этом к тихим воздушным судам будет применяться более низкая тарифная ставка. Для самых шумных самолетов пошлина будет составлять 3,85 евро за тонну груза, а для самых тихих – в два раза меньше, то есть 1,925 евро. Размер налога будет определяться исходя из веса самолета. Правительство рассчитывает привлечь таким образом около 200 млн. евро.

"В отличие от поездок на автомобиле, автобусе или поезде, международные авиарейсы, которые отправляются из Нидерландов, вообще не облагаются какими-либо пошлинами", – отметил Менно Снел, государственный секретарь Нидерландов по вопросам финансов. "Это ключевая причина введения налога на полеты. Кроме того, это также поможет сократить разрыв в ценах между билетами на самолет и на поезд".

Господин Снел признался, что надеется, что этот законопроект никогда не станет законом. Причина этого кроется в том, что Нидерланды настаивают, чтобы Европейский Союз принял общеевропейский налог на авиацию и отменил субсидии для авиакомпаний. Поэтому он с нетерпением ждет разрешения вопроса о введении сбора на керосин, который будет обсуждаться на конференции в Гааге на следующей неделе.

Впрочем, даже в случае принятия этого закона, он может и не вступить в силу, если ЕС согласует Европейское рамочное постановление о гражданской авиации в ближайшие два года.

Новый доклад

Сторонники введения налога на полеты, в прошлом месяце получили еще одно подтверждение правильности такого решения. В опубликованном несколько недель назад исследовании, выполненном по запросу Европейской комиссии, говорится, что введение пошлин на авиационное топливо позволит уменьшить выбросы углерода в секторе на 11%, оказывая "незначительное" влияние на занятость и экономику.

Выводы, к которым пришли эксперты в этом докладе, еще больше усилят давление на национальные правительства стран Европейского Союза, чтобы те свернули схему освобождения авиации от налогов на керосиновое топливо.

Согласно отчету, применение налоговой ставки в размере 330 евро за 1 тыс. литров керосина приведет к увеличению цен на билеты на 10% и снижению числа пассажиров на 11%. Хотя введение пошлин и окажет негативное экономическое воздействие на авиационный сектор, при 11-процентном сокращении выбросов, влияние этого шага на экономику в целом будет ограниченным, говорится в докладе. В настоящее время Европейская комиссия заканчивает подготовку данного документа для публикации.

Представители авиационного сектора оспаривают выводы доклада. "Европейские правительства должны поддерживать инициативы авиакомпаний в сфере декарбонизации, предоставляя экономические льготы для перехода на экологически чистое реактивное топливо и покупки самолетов с низким уровнем выбросов", – заявил Томас Рейнаерт, управляющий директор отраслевой ассоциации Airlines for Europe.

Он отметил, что авиация в настоящее время обеспечивает 9,4 млн. рабочих мест, а также 615 млрд. евро ВВП ЕС, а это едва ли можно назвать "незначительной" суммой. Кроме того, сегодня уровень выбросов CO2 во время полета вдвое меньше по сравнению с показателями 1990 года, в основном за счет инвестиций в новые самолеты. Авиационная промышленность активно вкладывает средства в использование биотоплива и разрабатывает гибридные электрические самолеты. Представители отрасли указывают на исследования, в которых говорится, что альтернативные виды топлива могут помочь сократить выбросы почти на 80%.

В Airlines for Europe также напомнили, что в другом докладе, подготовленном для Министерства финансов Нидерландов, сказано, что налоги на полеты будут оказывать ограниченное воздействие на сокращение выбросов.

Налоги сегодня

Авиация была освобождена от налогов на керосин, но это не значит, что авиакомпании совсем не платят пошлин. Они должны платить пассажирский сбор и налог с продаж. В 2003 году был принят закон, позволяющий отдельным странам-членам ЕС, вводить налог на топливо для внутренних авиалиний. Однако ни одно национальное правительство пока не воспользовалось этим правом.

За последние пять лет уровень выбросов СО2 в сфере авиаперевозок вырос на 26,3%. В прошлом месяце в интернете появилась новая петиция Европейской гражданской инициативы, призывающая отменить налоговые льготы на авиационное топливо. Если эта петиция сможет набрать более миллиона подписей жителей не менее семи государств-членов ЕС в течение следующего года, Европейская Комиссия будет обязана рассмотреть это прошение.

Источник: elektrovesti.net

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