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НКРЭКУ опубликовало проект постановления, которое зафиксирует «зеленый» тариф для «старых» домашних СЭС на уровне 2-го квартала 2019 года

НКРЭКУ опубликовало проект постановления, которое зафиксирует «зеленый» тариф для «старых» домашних СЭС на уровне 2-го квартала 2019 года

НКРЭКУ предлагает зафиксировать «зеленый» тариф в гривне для домашних СЭС на уровне 2 квартала 2019 года , отказавшись от ежеквартальной индексации тарифа по курсу евро.

Таким образом, «старые» домашние СЭС останутся с «зеленым» тарифом, но лишатся его ежеквартальной индексации. Постановление затрагивает домашние СЭС до 30 кВт, которые были введены в эксплуатацию на условиях закона до внесения изменений 8449-д.

Для СЭС, которые только вводятся в эксплуатацию и находятся не на земле, а на крышах\фасадах, будет и дальше действовать индексация "зеленого" тарифа.

Текст постановления здесь http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2019/cherven/27.06.2019/p11_27-06-19.pdf?fbclid=IwAR2mp5Nw3VHO-Q1O0Lq9Qi2u6L8KlO33swU8JkM4E-7g1diaKdKhMaSrZ3A

Напомним, ранее высказывались опасения, что после принятия законопроекта 8449-д все домашние СЭС, которые установлены на земле, лишатся «зеленого» тарифа.

По мнению, Алексея Хабатюка из Нафтогаза, это лучшее решение на данный момент: «Это временное решение, которое несет в себе большие риски в будущем, потому что отказываются от индексации, которая была гарантированна законодательно. Но это единственный вариант в Плане Б, который нужно внедрить после того, как в Верховной Раде отказались рассматривать поправки к законопроекту 8449-д».

Источник: elektrovesti.net

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