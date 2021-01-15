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НКРЭКУ оштрафовала “Кировоградоблэнерго” и “Харьковэнергосбыт”

НКРЭКУ оштрафовала “Кировоградоблэнерго” и “Харьковэнергосбыт”

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании приняла решение о возложении штрафных санкций на ЧАО «Кировоградоблэнерго» и ЧАО «Харьковэнергосбыт».

Основанием проверки «Кировоградоблэнерго» является обращение заказчика услуг присоединения, а именно обязанности лицензиата своевременно предоставлять технические условия на стандартное присоединение, а также обращение потребителя об отключении его объекта от систем распределения ОСР.

По результатам проверки НКРЭКУ на ЧАО «Кировоградоблэнерго» был наложен штраф в размере 170 000 гривен.

Во время проверки «Харьковэнергосбыт», проведенной по заявлению истца, регулятором наложен штраф в размере 1 700 000 гривен за несоблюдение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии и нарушение Лицензионных условий по поставке электрической энергии потребителю.

Кроме того ЧАО «Харьковэнергосбыт» обязано обеспечить в срок до 15 февраля 2021 года возможность создания на официальном вебсайте личного кабинета потребителя для юридических лиц, о чем в срок до 1 марта 2021 года проинформировать НКРЭКУ с предоставлением надлежащим образом заверенных копий подтверждающих документов.

Источник: elektrovesti.net

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