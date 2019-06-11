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НКРЭКУ резко раскритиковала редакцию постановления Кабмина по возложению PSO на рынке электроэнергии

НКРЭКУ резко раскритиковала редакцию постановления Кабмина по возложению PSO на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), резко раскритиковала принятую Кабинетом министров 5 июня редакцию постановления о возложении специальных обязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения и заявила о необходимости доработки механизма.

Согласно заявлению, обнародованному на сайте комиссии, документ предусматривает дополнительную нагрузку на промышленность и бюджет в размере около 37 млрд грн в год, несет угрозу банкротства и ликвидации поставщиков электроэнергии населению, финансовой нестабильности операторов системы передачи (ОСП) и распределения (ОСР).

Помимо этого, считают в НКРЭКУ, принятая Кабмином редакция не позволяет обеспечить за счет АЭС и ГЭС доступной электроэнергией население Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей.

Кроме того, предложенный правительством механизм невозможно начать реализовывать ранее 1 октября.

Регулятор считает необходимым установить объем продаж электроэнергии по прямым договорам по фиксированной цене на уровне не менее 80% произведенного АЭС ресурса, не менее 50% электроэнерги, произведенной ГЭС.

Кроме того, источником компенсации разницы между рыночной ценой и фиксированной стоимостью электроэнергии для населения должен быть дополнительный доход "Энергоатома", а не тариф "Укрэнерго".

Необходимо также описать в постановлении о PSO порядок компенсации, поскольку у НКРЭКУ отсутствуют полномочия для этого.

Напомним, что Кабинет министров возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи "Укрэнерго".

Ранее ЭлектроВести писали, что Кабинет министров Украины на совещании по вопросу ввода нового рынка электроэнергии с 1 июля пришел к выводу о том, что в парламенте нет голосов для голосования за законопроект о его переносе, поэтому следует направить максимум усилий на урегулирование нерешенных оргвопросов для обеспечения своевременного старта рынка.

Источник: elektrovesti.net

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