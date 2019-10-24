Німеччина допомагає готувати у Харкові малярів та реставраторів (ВІДЕО)

У Регіональному центрі професійної освіти будівельних технологій з’явились нові виробничо-навчальні майстерні.

Тут готуватимуть малярів та реставраторів декоративно-художніх фарбувань. Методистка центру Наталія Степанова зазначає, умови навчання відтепер кардинально змінилися. Для студентів влаштували теоретичні класи з ноутбуками та проєкторами. У приміщенні повністю замінили вікна, системи опалення, водопостачання та освітлення.

Наталія Степанова, методистка Регіонального центру професійної освіти будівельних технологій

Повністю ремонтні роботи були тут виконані капітальні – і підлога була залита, і оштукатурені стіни, потім пофарбовані, стелю було зроблено, є рукомойник, який хлопці та дівчата можуть використовувати

Бездоганна фінішна штукатурка та рівнесенький кут. Відпрацьовувати свої практичні навички студенти можуть у приміщеннях, де встановили спеціальні навчальні стенди.

Євгенія Суржок, студентка Регіонального центру професійної освіти будівельних технологій

Мы здесь тренируемся, мы будем работать на стенах, но эти уже закончены стены, поэтому нам дали стенды, чтобы мы учились шпаклевать, делать уголки и так далее.

Вікторія Івашкевич, кореспондентка

У виробничо-навчальних майстернях відтепер є спеціальний склад. Тут зберігаються будівельні інструменти, фарби та пензлі. Приміщення обладнали вентиляцією, яка поглинає неприємні запахи.

Реконструкцію майстерень робили за фінансової підтримки товариства міжнародного співробітництва GIZ, що діє за дорученням уряду Німеччини. Також гроші надав німецький фонд імені Ебергарда Шьока. Заступник Генерального консула Німеччини у Дніпрі Пітер Шмаль підкреслює: проблема нестачі представників робітничих професій на ринку праці також існує і в їхній країні.

Пітер Шмаль, заступник Генерального консула Німеччини у Дніпрі

Надо сосредоточиваться на том, чтобы улучшить качество и внимание общества к таким профессиям, это также включает образование, подготовку этих профессий.

Анатолій Бабічев, заступник голови ХОДА

Я такого в Україні не бачив! Це найбільший, найкращий, найяскравіший центр. Я думаю, що тут буде багато учнів та майстрів-викладачів, які будуть приходити до цього центру, щоб підвищити свою кваліфікацію, подивитися і щось невеличке подібне створити у себе.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Івашкевич

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