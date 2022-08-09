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Німеччина змінює правила перебування для біженців з України

Німеччина змінює правила перебування для біженців з України

Уряд країни запроваджує облік часу перебування в країні. Правила змінюються з 1 вересня, повідомили у Федеральній раді.

Враховуватимуться всі дні перебування, починаючи з 24 лютого. Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають отримати статус тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90 днів.

Українці, які прибудуть після 1 вересня, зможуть легально перебувати в країні протягом 90 днів без необхідності подавати заяву на статус тимчасового захисту.

Джерело: https://t.me/spravdi/14996

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