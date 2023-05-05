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Норвегия хочет больше нефти

Норвегия хочет больше нефти

Крупнейшие нефтегазовые компании Норвегии возрождают планы по разведке в арктических водах, поскольку правительство страны стремится к новым открытиям в Баренцевом море, чтобы обеспечить будущее страны, как ключевого поставщика энергоресурсов в Европу.

По оценкам, в Баренцевом море находится более 60% неразведанных углеводородных ресурсов Норвегии, и Баренцево море уже давно рассматривается как будущее нефтегазовой промышленности страны. Однако успехи в разведке были невелики, а отсутствие инфраструктуры затрудняло разработку месторождений.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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