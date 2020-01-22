Нові можливості мобільного спілкування від lifecell

З появою третього та четвертого поколінь мобільного інтернету денне споживання мобільного інтернет-трафіку збільшилось у 30 разів!

Абоненти тепер користуються численними цифровими послугами: мають цілодобовий доступ до фінансових та адміністративних сервісів, переглядають HD-відео без затримок та грають в онлайн-ігри. Чимало можливостей відкрилося і для бізнесу: логістичні сервіси, інтернет-торгівля, телемедицина, онлайн-навчання та й просто віддалена робота. ДНК мобільного оператора стає частинкою ДНК будь-якого бізнесу, проникаючи у всі сфери нашого життя.

Сьогодні 74% українців використовують для виходу в Інтернет свій смартфон, а 45% називають смартфон своїм основним пристроєм для виходу у «всесвітню павутину».

Наша редакція поспілкувалася з Костянтином Сотніковим, керівником департаменту експлуатації мобільної мережі lifecell, щоб визначити, чи відбулися якісь зміни у 2019 році у звичках харків’ян, які користуються мобільним інтернетом.

«lifecell активно інвестує у покриття. Мета компанії – зробити зв’язок в умовах збільшених навантажень на мережу стабільним та якісним не лише у великих містах, але й на автошляхах та в селах. В 2019 році ми запустили 4G у ще 45 населених пунктах Харківської області та покращили існуючий зв’язок. Поки що ми спостерігаємо, що саме міста-мільйонники є лідерами з користування мобільним інтернетом. Так, харків’яни, які користуються lifecell, стали споживати на 62% більше мобільного інтернет-трафіку в цьому році порівняно з минулим», - зазначив Костянтин.



Які сервіси найпопулярніші серед ваших абонентів? - «Якщо говорити про те, для чого абоненти lifecell використовують мобільний інтернет, то, в першу чергу, це відеосервіси - 36%, інтернет-трафік через браузер та додатки – 33%, соцмережі – 26%, месенджери – 4%».

Хто найчастіше користується мобільним інтернетом? - «Чоловіків-користувачів 4G серед абонентів lifecell наразі значно більше, ніж жінок: 62% проти 38% відповідно. Щодо віку, то майже половина з них - це люди віком від 26 до 35 років. Поки найменше перевагами нової технології користуються абоненти 66+ років».

Які тарифні плани обирають мешканці Харкова? – «Лідером за популярністю серед абонентів lifecell у Харкові став тарифний план «Лайфхак». Цей тариф створено для тих абонентів, які однаково полюбляють «сидіти» в інтернеті і спілкуватися по телефону за допомогою традиційних голосових дзвінків.

Які особливості цього тарифу? - «Це єдиний на українському ринку тарифний план, де об’єм інтернет-трафіку визначається кількістю спожитих гігабайтів минулого місяця, до яких гарантовано додаються ще 20 ГБ. Наприклад, якщо у грудні ви багато переглядали відео, слухали музику, грали вонлайн-ігри та використали 10 ГБ трафіку, тоді у січні вам буде нараховано цю саму кількість - 10 ГБ плюс гарантовані 20 ГБ.

Також, у «Лайфхак» входить ще безлім на соцмережі та 1500 хвилин на 4 тижні для дзвінків на всі номери по Україні, які можна замінити на безліміт у мережі lifecell та 150 хв. на інші номери.

Нещодавно ми встановили незмінну ціну 150 гривень до кінця 2020 рокуна цей 4-тижневий пакет послуг».

На правах реклами.

Новости портала «Весь Харьков»