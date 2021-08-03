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Нові правила розмитнення "євроблях": за 1,5 місяці оформили більше 17 тисяч авто

Нові правила розмитнення євроблях: за 1,5 місяці оформили більше 17 тисяч авто

За період з 15 червня 2021 року по 31 липня 2021 року у рамках пільгового періоду за новою формулою розмитнили понад 17 тисяч "євроблях" - до бюджету сплатили більше 600 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби у Telegram.

Зокрема, з 1 липня 2021 року, початку роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи, станом на 31 липня 2021 року лідерами за кількістю авто стали:

● Закарпатська митниця - 2 797 авто

● Київська митниця - 1 539 авто

● Одеська митниця - 1 487 авто

● Чернівецька митниця - 1 455 авто

● Львівська митниця - 804 авто

У відомстві нагадали, що з 15 червня 2021 року власники авто "на єврономерах" мають тимчасову можливість здійснити спрощене митне оформлення своїх транспортних засобів та сплатити меншу суму податків і зборів, інших обов’язкових платежів.

З детальною інформацією щодо деяких положень і алгоритму виконання громадянами зазначених законів можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/2ScHkCx.

Відеоінструкція з декларування авто на єврономерах в Особистому кабінеті: https://bit.ly/3fav1yB.

Нагадаємо:

З 15 червня в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ("євроблях").

Відповідно до нових правил, відтепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума ж акцизу залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

Зазначалось, що в більшості випадків вартість розмитнення не буде перевищувати однієї тисячі євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Водночас, за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Пільгово оформити автівку можна буде протягом 180 днів з моменту набрання чинності законів. Учасники АТО/ООС зможуть використати таку можливість протягом 270 днів.

Разом з тим, під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.

Источник: epravda.com.ua

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