Нові тарифи на передачу електроенергії коштуватимуть підприємствам Укроборонпрому додаткових 77 млн грн щорічно

Наступного тижня Кабінет міністрів планує розглянути питання про підвищення тарифів на передачу електроенергії для промисловості.

У разі ухвалення такого рішення підприємства ДК "Укроборонпром" додатково витрачатимуть на електроенергію понад 77 мільйони гривень щорічно. Саме стільки коштуватиме оборонним підприємства Концерну заплановане рішення Уряду.

Виготовлення озброєння та військової техніки все ще залишається енергоємним і стаття витрат на електроенергію та її передачу є значною для багатьох виробництв підприємств-учасників.

Саме з метою зменшення витрат на електроенергію у Концерні на початку 2020 року розпочали абсолютно нову практику – централізованих закупівель, завдяки якій тільки в поточному році підприємства могли б зекономити 33 мільйони гривень.

Збільшення тарифів зведе очікувану економію нанівець.

Слід також врахувати, що збільшення вартості тарифів на електроенергію неодмінно призведе до збільшення вартості кінцевої продукції, яка виробляється підприємствами "Укроборонпрому". На окремих підприємствах оборонного комплексу така ситуація може призвести до вимушеної оптимізації технологічних процесів та кількості працівників, задіяних у виробництві.

Підвищення тарифів збільшує вартість електроенергії для стратегічно важливих державних підприємств, які, попри економічну кризу, заходи карантину та особливий режим роботи під час пандемії продовжують своєчасно забезпечувати українське військо технікою та зброєю. В першу чергу постраждають великі підприємства, які є виконавцями державного оборонного замовлення та закуповують значні обсяги електроенергії.

Зокрема, втрати складатимуть:

14 000 000 грн для ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"

10 500 000 грн для ДП "Завод імені В.О. Малишева"

8 400 000 грн для ДП "Антонов"

3 600 000 грн для "Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра"

3 400 000 грн для ДАХК "Артем"

3 200 000 грн для ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова"

2 600 000 грн для ДП "ХМЗ"ФЕД"

2 500 000 грн для "Казенне підприємсво "Шосткинський казенний завод "Імпульс"

2 000 000 грн для ДП "ЗМКБ "Прогрес" ім.академіка О.Г. Івченка

1 900 000 грн для ДП "Ізюмський приладобудівний завод"

Ці гроші потрібні оборонці.

Зростання тарифів на передачу, диспетчерське управління та розподіл електроенергії стане додатковим негативним чинником для планів розвитку та трансформації окремих підприємств концерну.

Підняття тарифів на передачу електроенергії матиме явно негативний економічний ефект для підприємств-учасників "Укроборонпрому" та всієї важкої промисловості.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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