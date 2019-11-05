"Нова митниця" запустила калькулятор митних платежів при ввезенні авто з-за кордону

Державна митна служба України запустила калькулятор митної вартості та платежів при митному оформленні автомобіля

Про це повідомила пресслужба організації у Facebook.

"Онлайн-сервіс у декілька кліків розрахує, скільки і яких саме податків необхідно сплатити за ввезення вживаної або нової машини з-за кордону", - зазначили у митниці.

Як зазначається, калькулятор підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки.

У базі доступна інформація про більше ніж 2 300 моделей, "а це мільйон машин – справжня big data".

Скористатись калькулятором можна за посиланням.

Источник: prm.ua

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